Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Phong Thái ( TP Huế ) xác nhận thông tin, vụ đuối nước xảy ra tại Khu nghỉ dưỡng Suối khoáng Alba Thanh Tân khiến 2 trẻ em tử nạn và cho biết, hiện cơ quan công an đang thực hiện xác minh và sẽ có thông tin cụ thể cho báo chí.

Trong khi đó, lãnh đạo Khu nghỉ dưỡng Suối khoáng Alba Thanh Tân cho biết: “Hiện đơn vị đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ và chưa có kết luận cuối cùng. Sau vụ việc, đại diện Khu nghỉ dưỡng Suối khoáng Alba Thanh Tân cũng thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân... ”

Theo thông tin ban đầu, 2 nạn nhân đều là trẻ em, được phát hiện nghi bị đuối nước tại khu nghỉ dưỡng. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cả 2 đều không qua khỏi. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh, làm rõ.

Khu nghỉ dưỡng Suối khoáng Alba Thanh Tân - nơi xảy ra sự cố. (Ảnh: PĐ)

Cách đây hơn 1 tháng, tại Quảng Ngãi cũng xảy ra vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử nạn. Theo thông tin ban đầu, chiều 22/5, em N.T.Q.N. (SN 2015) chạy xe máy điện chở theo N.Q.Q. (SN 2013) và N.T.H. (SN 2015, cùng trú thôn Minh Trung) đến khu vực sông Trà Khúc thuộc xóm thôn Minh Khánh để tắm sông. Trong lúc tắm, cả 3 em không may bị cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương huy động lực lượng công an, dân quân cùng đông đảo người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm dọc khu vực xảy ra vụ việc. Đến khoảng 6h ngày 23/5, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể em N.T.Q.N. tại khu vực xóm 2, thôn Minh Thành và em N.Q.Q. tại xóm 4, thôn Minh Khánh. Tầm 8h45 cùng ngày, thi thể em N.T.H. cũng được tìm thấy.

Trước đó, khoảng 16h ngày 23/4, hai nam sinh lớp 9 rủ nhau xuống tắm tại khu vực sông Tranh, đoạn gần bến phà thuộc xã Hiệp Đức (TP Đà Nẵng) và bị đuối nước. Nhận tin báo, UBND xã Hiệp Đức chỉ đạo Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm. Hai em sau đó được vớt lên bờ nhưng không qua khỏi.