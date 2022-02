Hai thiếu niên cầm đầu băng cướp nhí liên tỉnh, luôn thủ dao sẵn sàng đâm người

Ngày 13/2, Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố vụ án “Cướp tài sản” theo điều 168 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 liên quan băng cướp do Chung Chí Phong (SN 2005, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Từ Tấn Phú (SN 2004, ngụ tỉnh Cà Mau) cầm đầu.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Chung Chí Phong (SN 2005, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Từ Tấn Phú (SN 2004, ngụ tỉnh Cà Mau) cầm đầu băng cướp.

Theo điều tra, rạng sáng 7/2, anh P.G.K. (SN 2006, ngụ huyện Nhà Bè) chạy xe gắn máy đến gần cầu Cống Dinh, ấp 2, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè thì tấp xe vào lề đường để nghe điện thoại. Bất ngờ, 6 đối tượng đi trên xe máy xông tới đe dọa, buộc anh K. phải đưa điện thoại. Vừa dứt lời, 1 đối tượng trong nhóm khống chế anh K. để cho đồng bọn dùng dao đâm vào vai, đùi anh này.

Tiếp đó, nhóm giật điện thoại, lục soát người anh K. lấy thêm ví chứa giấy tờ tùy thân, 900.000 đồng cùng xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát. Anh K. bị thương được người dân phát hiện đưa vào bệnh viện và trình báo công an.

Hung khí gây án của nhóm đối tượng.

Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Nhà Bè, Bình Chánh khẩn trương phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Công an 1 số địa phương giáp ranh tiến hành điều tra, xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

Qua truy xét, chiều 11/2, công an bắt được Phú cùng Nguyễn Công Khang (SN 2005), Văn Toàn Thắng (SN 2005) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 2000); Phạm Hoàng Thành (SN 2003), Dương Phước Sang (SN 2004), Nguyễn Văn Minh Thịnh (SN 2006, cùng ngụ tỉnh Long An)…

Tại công an, nhóm khai quen biết nhau qua mạng xã hội. Sau vài lần gặp mặt trực tiếp, Phong và Phú rủ các đối tượng đi cướp tài sản để kiếm tiền tiêu xài. Phú lên kế hoạch gây án và mua hung khí cho thành viên thủ khi đi gây án. Nhóm nhắm tới người điều khiển xe máy đi 1 mình, lưu thông trên những đoạn đường tối vắng. Khi phát hiện nạn nhân, nhóm ép xe rồi dùng dao tấn công để cướp tài sản.

Tài sản mà các đối tượng trộm được.

Ngoài ra, nhóm khai thực hiện nhiều vụ khác trên địa bàn liên tỉnh bằng thủ đoạn trên. Tài sản cướp được, nhóm mang đi bán và chia nhau tiêu xài.

Công an cũng đã bắt giữ đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có để xử lý theo quy định của pháp luật.



