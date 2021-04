Hai thiếu niên bị bảo vệ dân phố đánh dã man trong trường học ở TP.HCM có kết quả giám định thương tật... 0%

Cụ thể theo biên bản kết quả giám định từ cơ quan pháp y do Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 10 (TP.HCM) công bố ngày 16/4, tỉ lệ tổn thương cơ thể của N.P.H.T. (SN 2007) và N.D.TA. (SN 2007, cùng ngụ quận 10) do thương tích gây ra là 0%.

Do đó, không đủ cơ sở xác định có chấn thương vùng đầu hay không.

Sau khi có kết quả giám định thương tật, gia đình 2 nạn nhân cho biết sẽ tiếp tục khiếu nại để đòi lại công bằng cho con.

Trong khi đó luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM nhận định dù kết quả thương tật dưới 11% nhưng 2 thiếu niên dưới 16 tuổi và bị bảo vệ dân phố đánh dã man nên vẫn có căn cứ để yêu cầu khởi tố.

Luật sư Ngọc Nữ thăm thiếu niên bị bảo vệ dân phố đánh.

Trước đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM đề nghị Công an Thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát Điều tra, Công an TP.HCM khẩn trương thụ lý, điều tra, xác minh, làm rõ những người có liên quan đến hành vi bạo lực với 2 trẻ em để sớm đưa vụ việc ra khởi tố, xét xử theo quy định pháp luật.

Ngoài ra với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về trẻ em, quan điểm của Sở LĐ-TB&XH là đề nghị Công an thành phố nghiên cứu, phối hợp với Tòa Gia đình và Người chưa thành niên trực thuộc TAND TP.HCM và các đơn vị liên quan đưa vụ án ra xét xử lưu động, công khai.

Sở LĐ-TB&XH cho rằng vụ việc có tính chất, mức độ vi phạm nghiêm trọng đến quyền trẻ em, ảnh hưởng đến uy tín của các đơn vị đang làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Trường THCS Nguyễn Văn Tố, nơi xảy ra vụ việc.

Như đã thông tin, đầu tháng 4/2021 MXH xôn xao về 1 clip ghi lại cảnh bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên dã man trong phòng giám thị trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10).

Sau khi nắm được vụ việc, 4 người bao gồm Trần Quốc Hùng (21 tuổi) là bảo vệ dân phố có hành vi trực tiếp đánh 2 thiếu niên dã man trong phòng giám thị Trường THCS Nguyễn Văn Tố và 3 người khác trong tổ bảo vệ dân phố đi tuần tra cùng đã bị đình chỉ.

Các thành viên đi cùng với anh H. và có mặt tại hiện trường phải giải trình vì sao không can ngăn, để nam bảo vệ dân phố gây ra sự việc.

Công an TP.HCM cũng cho biết qua làm việc đã xác định được N.P.H.T và N.D.T.A. từng là học sinh trường THCS Hoàng Văn Thụ (Quận 10) nhưng đã bỏ học từ tháng 2/2021.

2 thiếu niên thừa nhận đã đột nhập nhiều lần (N.P.H.T 3 lần, N.D.T.A 5 lần) vào trường Nguyễn Văn Tố để lấy trộm tài sản của nhà trường.