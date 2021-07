Hải Phòng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà sau 22h

Theo nhận định của UBND thành phố, thời gian gần đây, dịch bệnh COVID-19 có diễn biến rất phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, số người dương tính với dịch bệnh COVID-19 tăng đột biến, số người chết do COVID-19 tăng nhanh; gần đây tại Thủ đô Hà Nội có dấu hiệu dịch bệnh sẽ diễn biến rất phức tạp.



Qua chốt kiểm soát dịch cửa ngõ nhưng không bị phát hiện

Đặc biệt, đêm ngày 18/7/2021, thành phố Hải Phòng đã ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng, đây là một dấu hiệu dịch sẽ có diễn biến rất phức tạp và khả năng cao sẽ bùng phát tại Hải Phòng trong thời gian tới.

Tính riêng ngày 18/7/2021, mới xác định được 41 người từ thành phố Hồ Chí Minh về Hải Phòng, đã tổ chức đưa 25 người vào khu cách ly tập trung của thành phố và tổ chức cách ly tại nhà 16 người (do già yếu và có trẻ nhỏ), trong đó: các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ vào thành phố phát hiện được 36 người, tổ chức đưa 20 người vào khu cách ly tập trung của thành phố (chốt Dương Kinh: 12 người, chốt An Dương: 8 người), đưa 16 người về các địa phương để tổ chức cách ly lại nhà (Hải An: 7, Kiến An: 9).

Có 5 người qua các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ vào thành phố không phát hiện được nhưng các địa phương đã phát hiện được và đưa 5 người này vào khu cách ly tập trung của thành phố (Kiến Thụy: 1, Ngô quyền: 4).



Người dân không ra khỏi nhà sau 22h (minh họa)

Từ ngày 19/7: người dân không ra khỏi nhà sau 22h

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố chỉ đạo cụ thể như sau:

TP Hải Phòng kêu gọi nhân dân thành phố, đặc biệt là người dân Hải Phòng đang sinh sống tại các địa phương mà dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của địa phương nơi cư trú, các quy định về phòng chống dịch bệnh và nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của thành phố Hải Phòng.

Tăng cường nhân lực và vật lực cho các chốt ra vào thành phố, đảm bảo tăng số người trên 1 ca và giảm 1/2 giờ trực trên 1 ca. Giao Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

1. Nghiêm túc tiếp tục tổ chức thực hiện nội dung đã chỉ đạo: Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà sau 22 giờ, trừ trường hợp đặc biệt hoặc thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

2. Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày tại khu cách ly tập trung của thành phố và cách ly tại nhà 14 ngày đối với tất cả những người về từ các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ (Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, thành phố cần Thơ, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang...), người vào các khu cách ly tập trung phải tự chi trả kinh phí cách ly.

3. Các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố rà soát những người là cán bộ nhân viên của đơn vị hiện có địa chỉ thường trú tại Hà Nội đang làm việc tại Hải Phòng, yêu cầu ở lại Hải Phòng không về Hà Nội.

4. Lãnh đạo các đơn vị không cử cán bộ nhân viên đi công tác tại Hà Nội và các địa phương nêu trên (trừ trường hợp đặc biệt); đối với lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp khi đi công tác phải xin ý kiến của thủ trưởng các đơn vị quản lý trực tiếp và địa phương quản lý; yêu cầu người đi công tác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch và phải chịu trách nhiệm nếu để nhân viên vi phạm làm lây lan dịch bệnh ra thành phố.

5. Người từ Hà Nội đến Hải Phòng bắt buộc phải có phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm.

6. Dừng vận tải hành khách tuyến cố định Hải Phòng - Hà Nội.

7. Dừng hoạt động của các vườn hoa, công viên trên địa bàn thành phố.

8. Không tụ tập quá 10 người ngoài công sở, trường học, Bệnh viện.

9. Dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh ăn, uống đường phố.

Dừng các chuyến tàu khách đến các ga tại Hải Phòng

Hải Phòng triển khai đến các doanh nghiệp, các chốt cửa ngõ ra vào thành phố về việc điều chỉnh phân luồng đối với các xe vận tải hàng hóa từ Hà Nội về Hải phòng và ngược lại từ nhóm nguy cơ sang nhóm nguy cơ cao, thực hiện dán Logo màu đỏ cho các phương tiện này để kiểm soát chặt chẽ việc khai báo y tế và phiếu kết quả xét nghiệm Realtime - PCR âm tính trong 48 giờ.

1. Yêu cầu các doanh nghiệp và chủ phương tiện đưa lái xe, phụ xe đến xét nghiệm theo yêu cầu của thành phố.

2. Thực hiện giảm 50% số lượng khách đối với các phương tiện xe khách, xe du lịch, xe taxi, xe hợp đồng (trừ xe hợp đồng chuyên chở công nhân).