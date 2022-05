Hải Phòng: Xác minh vụ bé 2 tuổi nghi bị bạo hành tại trung tâm công tác xã hội

Theo thông tin ban đầu, chiều 19/5, sau khi ngủ dậy, cháu M. được một cô giáo cho đi vệ sinh và có tiếng khóc.

Chiều cùng ngày, khi gia đình chuẩn bị đón về, trung tâm phát hiện một số vết bầm tím và vết xước nên báo với gia đình, đồng thời kết hợp đưa cháu đi bệnh viện thăm khám.

Trao đổi với báo chí, đại diện Trung tâm Nụ cười trẻ thơ cho biết, ngay sau khi phát hiện sự việc, đơn vị đã tập hợp các cô giáo đã tiếp xúc gần với cháu để nghe báo cáo. Đồng thời phía Trung tâm cũng trích xuất camera gửi cơ quan công an.

Noi xảy ra vụ việc (Ảnh CTV)

"Trung tâm đang phối hợp với gia đình chăm sóc và kiểm tra sức khỏe của cháu, động viên, thăm hỏi kịp thời; phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra, làm rõ sự việc. Trung tâm luôn tôn trọng pháp luật, sai tới đấu xử lý tới đó", vị đại diện Trung tâm Nụ cười trẻ thơ nói.

Yêu cầu tạm dừng hoạt động

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo UBND quận Kiến An, Hải Phòng, cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc bé T.Q.M (2 tuổi) đi học tại Trung tâm Công tác xã hội Nụ Cười trẻ thơ có nhiều vết tím bầm, vết xước, cơ quan chức năng vào cuộc và đã yêu cầu trung tâm này đã tạm dừng hoạt động cho tới khi có kết luận của cơ quan điều tra.

"Chúng tôi cũng đang phối hợp với Công an quận Kiến An, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục Đào tạo quận Kiến An cùng các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ vụ việc", vị lãnh đạo phường nói.

