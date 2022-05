Hải Phòng: Ô tô lao xuống mương, chủ tịch hội nông dân xã cùng một người khác tử vong vì ngạt nước

Theo thông tin ban đầu, chiều 8/5, chiếc ô tô con chở 3 người di chuyển trên đường 220, bất ngờ lao xuống mương nước. Vào thời điểm này, ông Phạm Văn V. ngồi ghế phụ phía trước đã kịp mở được cửa thoát ra ngoài kêu cứu.



Ngay sau đó, người dân trong khu vực đến cứu giúp, đưa được ông Phạm Văn L. và Nguyễn Thanh L. ra khỏi ô tô và chuyển đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do hai ông Phạm Văn L. và ông Nguyễn Thanh L. bị kẹt trong ô tô ngập nước nên đã thiệt mạng.

Chiếc xe bị tai nạn

Liên quan đến vụ việc, sáng 9/5, đại diện huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, 2 nạn nhân tử vong sau vụ việc là ông Phạm Văn L. - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đặng Cương (huyện An Dương) cùng ông Nguyễn Thanh L. (ở xã An Đồng, huyện An Dương).

Cùng đi trên xe với hai người đàn ông này còn có ông Phạm Văn V. (ở tại xã Đặng Cương) may mắn thoát kịp ra ngoài.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.



https://afamily.vn/hai-phong-o-to-lao-xuong-muong-chu-tich-hoi-nong-dan-xa-cung-mot-nguoi-khac-tu-vong-vi-ngat-nuoc-2022050911132323.chn