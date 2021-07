Hải Phòng: Người phụ nữ cầu cứu vì bị hàng xóm dùng lốp xe ngoặc vào cổ, kéo lê dưới đường

Ngày 16/7, bà Giang Thị Cành, trú tại số nhà 55 đường Hàng Tổng, khu dân cư số 1, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng đã có đơn kêu cứu gửi đến các cơ quan báo chí về việc bị hàng xóm hành hung, đánh đập, cố ý gây thương tích mất trên 11% sức khỏe.

Bà Cành tố bị hàng xóm hành hung gây thiệt hại sức khỏe trên 11%

Trong lá đơn cầu cứu kèm theo hình ảnh đẫm máu, bà Cành cho hay, vào hồi 16h ngày 8/4/2020, trong lúc mưa to gây ngập lụt, gia đình nhà bà T. (trú tại đường Hàng Tổng, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) đã xúc bê tông và chặn lối thoát nước của đường, mặc dù đã được nhiều người nhắc nhở, can ngăn nhưng mẹ con bà T. vẫn cứ đắp ống nước dâng cao.

"Sau đó, tôi đã cầm xẻng ra xúc đám bê tông đó lên để trả lại dòng chảy cho đường. Tưởng rằng sự việc đến đó đã xong. Nhưng đến 18h cùng ngày, gia đình bà T. tiếp tục gọi anh trai là Nguyễn Văn Chiều đến, lúc này hai vợ chồng tôi đang múc nước thì ông Chiều dùng xẻng đập vào mặt và người tôi. Còn bà T. dùng lốp xe máy cũ đáp, ngoặc vào cổ và kéo ngược để tiếp tục đánh và làm tôi ngã gục xuống đường, bị thương nặng, mất nhiều máu, bất tỉnh, tổn hại sức khỏe.

Nhất là trạng thái thần kinh cho tới tận hôm nay bất ổn, cảm giác sợ hãi luôn bao trùm con người tôi và vẫn liên tục vào bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp", bà Cành kêu cứu.

Khu vực xảy ra sự việc

Điều đáng nói, mặc dù sự việc sau đó đã được giám định có kết quả giám định thương tích trên 11%, nhưng hơn 1 năm nay cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận, gia đình bà T. cũng không một lời hỏi thăm và luôn có những lời thách thức, khiến bà Cành bức xúc.

"Gia đình tôi mong quí cơ quan vào cuộc xem xét khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà T. về việc cố ý gây thương tích cho tôi là 11 phần trăm sức khoẻ, đồng thời đảm bảo sự thượng tôn pháp luật", bà Cành đề nghị.



Liên quan đến vụ việc, sáng 16/7, trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND quận Hải An cho biết, ông đã nắm bắt thông tin và sẽ đôn đốc lực lượng chức năng sớm có kết quả.