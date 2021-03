Hải Phòng: Kinh hãi nam thanh niên ném liên tiếp 2 quả mìn tự chế vào tiệm vàng, đâm một người bị thương trên đường trốn chạy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 17/3, tại đường Hải Triều (P. Quán Toan, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) một nam thanh niên cầm theo 2 quả mìn tự chế ném vào tiệm vàng Đức Đệ (số 75 Hải Triều).

Một số nhân chứng cho biết, 1 trong 2 quả mìn đã phát nổ khiến nhiều đồ đạc trong tiệm vàng Đức Đệ bị hư hỏng, rất may những người trong tiệm vàng không bị thương.

Nơi xảy ra vụ việc (Ảnh LT)

Tối cùng ngày, trao đổi với PV, một lãnh đạo phường Quán Toan cho hay, khi phát hiện hành vi của nam thanh niên trên, bảo vệ của tiệm vàng Đức Đệ và người dân đã hô hoán, đuổi đánh nghi phạm. Tuy nhiên, đối tượng bỏ chạy, trong lúc này đối tượng chống trả những người truy đuổi bằng vật cứng, khiến 1 người bị thương.

Ngay sai khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an P. Quán Toan, Công an Q. Hồng Bàng và các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc và truy bắt đối tượng ném mìn tự chế.

Lãnh đạo phường cũng cho biết, hiện tại cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, tuy nhiên bước đầu xác định nghi phạm là Vũ (25 tuổi, ở xã An Hồng, H. An Dương, TP. Hải Phòng). Lực lượng công an đang tiến hành vây bắt Vũ.

Đối tượng có biểu hiện ngáo đá.

Hiện, vụ việc đang được làm rõ.