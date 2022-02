Hai mỹ nhân đóng chính cùng Son Ye Jin trong phim mới: Mặc đồ đơn giản, sành điệu không thua bà xã Hyun Bin

Vậy là tròn 2 năm kể từ phim "Hạ Cánh Nơi Anh", Son Ye Jin đã chính thức quay trở lại màn ảnh nhỏ xứ Hàn với bộ phim "Tuổi 39". Tác phẩm truyền hình mới toanh này của Son Ye Jin còn trở nên hấp dẫn hơn nữa khi có thêm hai mỹ nhân xinh đẹp, diễn xuất đỉnh trong dàn cast chính, đó là Jeon Mi Do và Kim Ji Hyun.

Như thường lệ, Son Ye Jin vẫn mặc siêu đẹp trong mọi bộ phim mà cô tham gia. Tuy nhiên, trong "Tuổi 39", bà xã tương lai của Hyun Bin vẫn chưa phải là nữ nhân duy nhất sở hữu style cuốn hút. Hai bạn diễn của cô là Jeon Mi Do và Kim Ji Hyun cũng sành điệu không hề kém cạnh, dù diện toàn đồ đơn giản.

Jeon Mi Do

Jeon Mi Do nổi tiếng qua hit truyền hình "Hospital Playlist", cô đảm nhận vai Chae Song Hwa - bóng hồng duy nhất của hội F5 bác sĩ tài hoa. Trong "Hospital Playlist", Jeon Mi Do mặc rất đẹp với những bộ cánh thanh lịch, chuẩn công sở nhưng không kém phần tươi trẻ. Sang đến phim mới, nữ diễn viên vẫn duy trì được phong độ thời trang siêu hút mắt.

Những món đồ chân ái của Jeon Mi Do bao gồm áo len tăm mỏng, sơ mi/blouse mang màu sắc nền nã, hay váy màu trung tính. Các mẫu áo cơ bản được Jeon Mi Do diện cùng quần jeans, quần âu. Mặc dù đây là những cách mix đồ rất quen thuộc, nhưng luôn được đánh giá cao ở sự thanh lịch, chuẩn mốt. Đôi khi, Jeon Mi Do chỉ diện áo hoodie với quần thể thao, trông cô vẫn vô cùng sành điệu, trẻ trung. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, mái tóc tém cá tính, xen lẫn vẻ ngọt ngào đã giúp Jeon Mi Do mặc gì cũng nổi bật, ấn tượng.

Kim Ji Hyun

Kim Ji Hyun mang vẻ đẹp nhẹ nhàng và thanh lịch. Cô đã chọn kiểu tóc bob đuôi bằng, rẽ ngôi vô cùng phù hợp, giúp nhan sắc càng thêm thăng hoa. Ngoài visual và thần thái, phong cách thời trang của Kim Ji Hyun cũng là yếu tố rất đáng chú ý. Nhân vật của cô theo đuổi phong cách đơn giản, nhưng nữ tính và trang nhã. Cô khá chăm diện những mẫu áo tay bồng nhẹ, và kết hợp chúng với quần jeans, quần âu, không quên sơ vin gọn gàng để vẻ ngoài thêm phần chỉn chu, tinh tế.

Dù lên đồ rất thanh lịch, nhưng phong cách của Kim Ji Hyun cũng chẳng kém phần trẻ trung, ngọt ngào.

Bí kíp ở đây chính là sự ưu tiên dành cho những items sáng màu, như là màu be, xanh pastel nhẹ nhàng, tươi tắn. Ngay cả khi diện blazer đứng dáng, Kim Ji Hyun cũng lên đồ theo hướng hack tuổi hiệu quả. Cô chọn áo dáng lửng, họa tiết nổi bật rồi kết hợp cùng quần âu màu be. Kết quả, vẻ ngoài của nữ diễn viên đủ ấn tượng, nổi bật, mà có thừa độ thanh lịch, trang nhã.

Ảnh: Sưu tầm

