Hai mẹ con đi tàu điện ngầm, cậu bé làm đổ ly nước ra sàn và hành động tiếp theo khiến mọi người khen ngợi

Ngày 5/5 vừa qua, tại một toa tàu điện ngầm thuộc tuyến điện ngầm số 1 Hạ Môn, Trung Quốc đã xảy ra một sự việc khiến những người xung quang cảm thấy ấm lòng.



Thời điểm đó, một nữ hành khách họ Chu đột nhiên nghe thấy một âm thanh đồ vật rơi xuống đất. Ngoái đầu nhìn lại, cô Chu thấy một cậu bé không may làm đổ ly nước ra sàn. Hành động tiếp theo của người mẹ khiến cô và mọi người trên toa tàu kinh ngạc.

Trong đoạn clip quay lại sự việc, bà mẹ một tay nắm lấy lan can, còn một tay nắm lấy chiếc mũ áo của con để cậu bé tự tay lau nước vương vãi trên sàn. Có người cho rằng hành động kéo mũ áo của người mẹ có thể gây nguy hiểm khiến cậu bé vấp ngã.

Tuy nhiên cô Chu chỉ ra, người mẹ luôn đảm bảo sự an toàn và để mắt đến cậu con trai nghịch ngợm. Đôi tay của cậu bé cũng được giải phóng hoàn toàn và tự do thu dọn "bãi chiến trường" do mình bất cẩn gây ra. Cô Chu nhận thấy hành động của hai mẹ con rất tự nhiên và cho rằng quan niệm nuôi dạy con cái của bà mẹ trẻ này rất hay.

Điều đáng nói, sau khi lau sạch nước trên sàn, cậu bé đã đặt giấy bẩn trên sàn tàu điện ngầm. Khi hai mẹ con đến trạm kế tiếp và xuống tàu, bà mẹ trẻ không quên thu dọn giấy bẩn mà con đã lau sàn và mang theo.

Xúc động về sự việc được chứng kiến nên cô Chu đã quay lại video. Nữ hành khách nhận xét cậu bé có cách hành xử rất văn minh và điều này sẽ đồng hành với em theo độ tuổi trưởng thành. Hành động trách nhiệm của người mẹ cũng đáng được tuyên dương và là một tấm gương sáng điển hình cho con trẻ noi theo.

Đoạn clip của nữ hành khách họ Chu sau đó gây bão mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận tán thưởng từ cư dân mạng. Một số bình luận như sau:

- "Đây là phẩm chất công dân cần có, phẩm chất phụ thuộc vào sự giáo dục của cha mẹ ngay từ khi con còn nhỏ".

- "Cách giáo dục của người mẹ rất hay, đúng là người mẹ có tinh thần trách nhiệm".

- "Hai mẹ con thật dễ thương, chẳng bù cho những phụ huynh để mặc con đi tiểu trên sàn, mới nghĩ thôi đã thấy rùng mình".

Nguồn: Sina