Hải Long Glass: Sự an tâm vẹn toàn là kim chỉ nam thành công trong ngành kính đầy mạo hiểm

Đại diện của Hải Long Glass cho biết: "Khi chúng tôi bắt đầu gia nhập thị trường, kính an toàn tại Việt Nam là một ngành rất mới mẻ, nhu cầu thị trường lớn nhưng chưa có nhà cung cấp trong nước nào đáp ứng được. Đầy mạo hiểm nhưng đây cũng là cơ hội và sứ mệnh mà Hải Long muốn thực hiện. Luôn luôn nỗ lực để mang đến sự an tâm vẹn toàn cho khách hàng chính là kim chỉ nam hành động của chúng tôi."

Với 20 năm kinh nghiệm thực chiến, thương hiệu Kính An Toàn Hải Long (Hải Long Glass) đã trở thành nhà gia công kính hàng đầu tại Việt Nam. Các sản phẩm Kính an toàn Hải Long đã và đang được sử dụng trong nhiều công trình trọng điểm của Quốc gia cùng các công trình kiến trúc quy mô, hiện đại và được đông đảo khách hàng tin dùng.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Hải Long Glass đã chú trọng đầu tư máy móc, trang thiết bị, các sản phẩm công nghệ hiện đại và nguyên vật liệu nhập khẩu hàng đầu quốc tế. Điển hình như dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, cùng với nguồn nguyên liệu của Công ty liên doanh Kính nổi tiếng Việt Nam (VFG) và kính nhập khẩu từ Mỹ, Bỉ, Nhật Bản, Thái Lan...



Ảnh: Kính Hải Long

Nhờ đó, Hải Long trở thành 1 thương hiệu kính uy tín đứng đầu trên thị trường với mọi sản phẩm của Hải Long đều đảm bảo chất lượng cao và đạt những chứng chỉ quốc tế về chất lượng như: các tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 và IS0 14001:2015; trong từng công đoạn sản xuất cùng các tiêu chuẩn JIS, ANSI, EN.

Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng Việt cả về chất lượng và mẫu mã, thương hiệu Kính An Toàn Hải Long cung cấp đa dạng các chủng loại sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú và khắt khe của người dùng.

Đặc biệt, Hải Long Glass còn được khách hàng ưu ái lựa chọn bởi các sản phẩm kính đều thân thiện với môi trường và chính thương hiệu cũng là 1 trong 42 đơn vị đạt danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hải Long Glass không chỉ chú trọng vào phát triển sản phẩm mà còn cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng kịp thời, chu đáo.

Thống nhất trong chiến lược kinh doanh suốt hơn 20 năm qua, Kính an toàn Hải Long không chỉ khẳng định vị thế của một thương hiệu kính hàng đầu mà còn góp phần tạo nên sự an tâm vẹn toàn của khách hàng và thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp kính an toàn tại Việt Nam.