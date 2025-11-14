Hai loại vaccine đắt đỏ sẽ được tiêm miễn phí cho trẻ em từ 2026

Năm 2026, vaccine Rota và HPV sẽ được triển khai miễn phí trên toàn quốc. Vaccine phế cầu cũng được tiêm không thu phí theo lộ trình từ năm 2025. Thông tin được ThS Hoàng Hồng Mai, Phó phụ trách Văn phòng Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, chia sẻ ngày 14/11.

Theo bà Mai, lộ trình đưa các vaccine mới vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030 được quy định tại Nghị quyết 104/NQ-CP năm 2022. Trong hai năm 2023-2024, vaccine Rota được triển khai miễn phí ở nhiều địa phương. Đến năm 2026, tất cả trẻ em trên cả nước sẽ được uống đủ hai liều mà không phải chi trả.

Vaccine phế cầu - loại có chi phí khá cao trong dịch vụ sẽ bắt đầu được tiêm miễn phí từ năm 2025, mở rộng dần từng tỉnh, thành. Nhóm chuyên môn kỳ vọng việc bổ sung vaccine này sẽ giúp giảm đáng kể tỷ lệ viêm phổi, viêm màng não, những bệnh lý gây tử vong hàng đầu ở trẻ nhỏ.

Với vaccine HPV, Chương trình đang hoàn thiện các bước để đưa vào tiêm chủng miễn phí từ năm 2026. Đây là vaccine phòng ung thư cổ tử cung và cũng giúp ngừa sùi mào gà ở cả trẻ nam và nữ. Đến năm 2030, vaccine cúm mùa sẽ tiếp tục được bổ sung vào danh mục miễn phí.

Chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí làm thay đổi cơ cấu bệnh tật ở trẻ dưới 5 tuổi. (Ảnh minh hoạ)

ThS Mai đánh giá chương trình làm thay đổi cơ cấu bệnh tật ở trẻ dưới 5 tuổi. Các bệnh truyền nhiễm như bạch hầu, ho gà, sởi giảm hàng trăm đến hàng nghìn lần so với trước khi chương trình được mở rộng.

Nhiều tỉnh như Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định hay các vùng núi như Hà Giang, Cao Bằng, tỷ lệ trẻ đến tiêm chủng mở rộng gần như đạt 100%, trong khi nhu cầu dịch vụ chỉ phổ biến ở một số đô thị lớn.

Được triển khai từ năm 1985, Chương trình tiêm chủng mở rộng hiện cung cấp miễn phí 12 loại vaccine phòng 11 bệnh truyền nhiễm cho trẻ em và phụ nữ có thai. Việt Nam đã thanh toán bại liệt vào năm 2000 và loại trừ uốn ván sơ sinh năm 2005, với tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ duy trì trên 90% trong nhiều năm.