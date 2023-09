Hai lần bị tẩy chay vì phát ngôn, Hương Giang vẫn chưa sợ?

"Quyết định của Giang thì mọi người hãy tôn trọng đi".

Hương Giang viết trên trang cá nhân, kèm biểu tượng cười nửa miệng sau phần loại người, tranh cãi với Hồ Ngọc Hà ở The New Mentor gây chú ý trên mạng xã hội.

Hiện, chương trình được cho là "tìm lại hào quang cho người mẫu có kinh nghiệm" nghiêng hẳn về drama giữa huấn luyện viên, điển hình là Hà Hồ và Hương Giang.

Sau màn loại người, đăng bài viết yêu cầu mọi người tôn trọng quyết định, ở tập trước là có hành động đập muỗi được cho là "khịa" huấn luyện viên, nhiều người cho rằng Hương Giang đang quá tập trung vào chiêu trò, quên mất bản thân từng bị tẩy chay vì điều gì.

Hay như Hồ Ngọc Hà nói, nếu cô không làm căng, "bạn không biết mình là ai".

Hương Giang và Hồ Ngọc Hà tranh cãi tại The New Mentor.

Hai lần Hương Giang bị tẩy chay

Sau cú hích Top 4 Vietnam Idol 2012, ca sĩ chuyển giới Hương Giang bước chân vào giới giải trí, dù cô chưa từng được đánh giá cao về giọng hát. Thời điểm đó, giám khảo Mỹ Tâm cho rằng Hương Giang là người "có giọng hát yếu nhất trong cuộc thi", được đi sâu nhờ tình yêu thương của khán giả.

Hương Giang trở thành cái tên quen mặt khi xuất hiện ở sự kiện, danh hiệu quán quân Cuộc đua kỳ thú 2014, chuyện tình với Việt kiều Cris Lai... là cú hích để ca sĩ chuyển giới đến gần công chúng, có lượng fan nhất định.

Nữ ca sĩ dần nổi tiếng hơn, xuất hiện trên nhiều game show, cho đến khi gặp mâu thuẫn với nghệ sĩ Trung Dân chỉ vì phát ngôn thiếu chừng mực khi ghi hình chương trình năm 2017.

Trong chương trình, khi gặp câu hỏi Cát Tường hay than phiền anh Trung Dân thích tìm tòi khám phá máy móc, xem nó hoạt động như thế nào. Có một lần, ông ấy đút đầu vào… (ba chấm) và bị thương, Hương Giang đưa ra đáp án "Cầu tiêu".

Lúc đó, nghệ sĩ Trung Dân nhận xét câu trả lời của ca sĩ chuyển giới là xúc phạm, không có văn hóa. Mạng xã hội chỉ trích Hương Giang, nhiều nghệ sĩ cũng không hài lòng với nữ ca sĩ, cho rằng cô quá vô lễ khi đưa ra đáp án thiếu tôn trọng người hoạt động lâu năm trong nghề như nghệ sĩ Trung Dân.

Dù giải thích "không để ý có tên chú Trung Dân trong câu hỏi", Hương Giang vẫn bị tẩy chay, gần như mất sóng khỏi các chương trình.

Cho đến khi cô "sống lại" nhờ đạt giải Hoa hậu Chuyển giới 2018.

Hương Giang có cơ hội "sống lại", ngồi ngang hàng với Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng sau danh xưng Hoa hậu Chuyển giới.

Danh hiệu Miss International Queen giúp Hương Giang trở lại ngoạn mục. Cô "biết điều hơn", xuất hiện với hình ảnh Hương Giang mới, phát hành MV đạt Top trending, ngồi ghế nóng Giọng hát Việt nhí...

Màn xuất hiện tại Người ấy là ai cùng Trấn Thành giúp Hương Giang viral hơn. Ca sĩ chuyển giới thực sự trở lại, xuất hiện trong hàng loạt game show, ngồi tư vấn chuyện chồng con, bí quyết giữ chồng... cùng NSND Lê Khanh, Hari Won và nhiều tên tuổi nổi tiếng khác của giới giải trí.

Xuất hiện quá nhiều trên game show với những câu nói bị cộng đồng mạng cho là "dạy đời", Hương Giang bị lập nhóm anti với vài chục nghìn thành viên. Lúc đó, vẫn có người đứng về phía ca sĩ chuyển giới, cho rằng việc nghệ sĩ bị lập group anti là bình thường.

Cho đến khi xảy ra vụ việc "báo công an đến nhà antifan" năm 2020, Hương Giang chính thức bị tẩy chay lần thứ hai.

Nhiều người cho rằng hành động của Hương Giang là quá ngông, thậm chí cô còn muốn lập hẳn series Đến nhà antifan. Nhóm anti của Hương Giang sau đó có đến 200.000 thành viên.

"Hương Giang đừng quên bản thân chỉ mới sống lại cách đây hai năm", "Nữ hoàng đạo lý đã nổi giận, có đến được nhà từng người trong số 200.000 thành viên không?"... là một số bình luận của cộng đồng mạng.

Xóa video đến nhà antifan, ngừng làm host Người ấy là ai, Hương Giang lần thứ hai chờ ngày trở lại.

"Ở Việt Nam nhưng thích drama kiểu Thái?"

Sau khi sự việc antifan lắng xuống, Hương Giang trở lại với The Next Gentleman, sau đó là Đại sứ Hoàn mỹ và The New Mentor.

Ca sĩ chuyển giới được cộng đồng mạng cho là "mát tay" khi liên tục quy tụ nhiều gương mặt gạo cội đồng ý trở lại game show, trước là Hà Anh - Xuân Lan, gần đây là Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng và Lan Khuê.

Tại The New Mentor, nhiều người cho rằng Hương Giang đang cố tình kích, tạo drama kiểu The Face Thái.

Câu nói Game on, hành động đập muỗi khiến khán giả nhớ tới hành động của Bee Namthip tại chương trình The Face Thái Lan.

Cách dàn dựng, những câu nói của Hương Giang cũng khiến khán giả nhớ đến chương trình truyền hình thực tế kiểu Thái: kích drama, thậm chí bỏ qua yếu tố đàn chị, tập trung vào "diễn" để tạo hiệu ứng người xem.

Drama quá nhiều đang khiến khán giả đại chúng phản ứng trái chiều về game show do Hương Giang và Dược sĩ Tiến sản xuất.

Bên cạnh fan của truyền hình thực tế cho rằng "bên Thái người ta cũng làm vậy", kiểu xây dựng tính cách của Hương Giang thực tế không phù hợp với văn hóa Việt Nam. Không ít lần, game show chú trọng tranh cãi bị khán giả phản ứng, những màn cãi vã luôn gặp phản ứng trái chiều từ khán giả đại chúng.



Sau màn tranh cãi giữa Hồ Ngọc Hà và Hương Giang, đã có ý kiến cho rằng chương trình đang quá tập trung vào drama. Nhiều người thậm chí không nhớ hết tên thí sinh (dù theo dõi suốt 4 tập), điều họ ngóng chờ vào mỗi tuần là huấn luyện viên mặc đẹp, tranh cãi những gì.

Trở lại với Hương Giang, nếu giữ cách xây dựng hình tượng như những gì ở The New Mentor, thích phát ngôn tạo viral trên mạng xã hội sau chương trình, làm mọi chiêu trò để show vào top thịnh hành, rất có thể kịch bản bị tẩy chay sớm trở lại.

Sau hai lần bị tẩy chay vì phát ngôn, Hương Giang vẫn chưa sợ?