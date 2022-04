Hài hước một chiếc menu tiệc cưới cực kỳ “uy tín” nhưng mà “ét o ét” hình như có một điểm sai quá sai

Mới đây một tài khoản Tiktok tên là @nhu080320 đã đăng tải lên mạng xã hội một đoạn clip ngắn quay một chiếc menu tiệc cưới với dòng trạng thái: "Làm việc uy tín là đây!".

Cụ thể chiếc menu trong clip được quay từ một đám cưới tại Trảng Bom – Đồng Nai. Chiếc clip có thể sẽ không có gì hài hước và thậm chí sẽ là trang quảng cáo cho nhà cung cấp dịch vụ đãi tiệc khi người chủ đã nhanh nhạy in thêm trên chiếc menu là bản scan bằng cấp của người đầu bếp, đồng thời quảng cáo dịch vụ nấu đám tiệc của cơ sở mình.

Tuy nhiên, không may cư dân mạng lại phát hiện ra một loạt sai sót trong chiếc menu này như sau:

"Mục số 2 đánh máy lỗi nha,…2. xong thiếu cách,….Nai tới Né lại có 2 dấu cách,….góp ý nhiêu thôi,…"

"Mới sơ cấp! Chưa đạt. Phải Cử nhân mới được!".

"Sao in màu được hay vậy ta. Trước mình cầm ra tiệm photo kêu in màu cái bằng có mộc đỏ mà người ta nói không in được".

"Tiệm photo làm luôn mộc đỏ... Hay thế!".

"Các giấy tờ có Mộc (dấu) tròn thì không được in, photo màu".

Một cư dân mạng lại soi được một lỗi nghiêm trọng khác: "Quy trình sắp thực đơn 1 buổi tiệc sai rồi". Theo đó, nếu đúng theo nguyên tắc sắp xếp thực đơn buổi tiệc "Quy trình: món khai vị - sau khai vị - món ăn chính - món ăn phụ- tráng miệng (riêng tráng miệng không được sắp xếp theo thứ tự của món ăn)". Bên cạnh đó, món hải sản, món lạnh sẽ được phục vụ trước khi ăn các món thịt, món nóng.

Rõ ràng là chỉ là một dịch vụ nấu ăn tiệc cưới, có thể không cần bằng cấp quá cao cấp. Nhưng các chủ cơ sở kinh doanh cũng cần chú ý, nếu tự in màu được những menu kết hợp quảng cáo như thế này, thì đừng quên những lỗi sai cơ bản, để dịch vụ của mình càng hoàn thiện hơn.

