Hài hước chuyện cô nàng tuổi 28 làm "đủ thứ nghề": Từ dạy kèm, phiên dịch cho đến… giúp việc thuê theo giờ

Với nhiều dân công sở mà nói, có thời gian và sức lực để cày 2 việc cùng một lúc đã là một cái gì đó quá xa vời bởi “làm một việc, ăn ngủ hẹn hò còn chẳng đủ đầy, ở đấy mà làm thêm việc khác”. Tuy nhiên, cô nàng tuổi 28 dưới đây lại là một trường hợp ngoại lệ, đúng hơn là một phiên bản hạn chế của tạo hóa khi làm “đủ thứ nghề” chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Lý do của việc này là vì cô cho rằng… số phận mình hẩm hiu.



Cụ thể, cô đăng đàn tâm sự mỏng trong một hội nhóm chuyên “tám” chuyện công sở trên MXH như sau:

“Xin chào mọi người, các cụ ta nói “một nghề cho chín còn hơn chín nghề”, thế mà em hiện đang làm ngót nghét chín nghề một lúc bạn ạ. Mọi người có ai như em không, em nghĩ chắc làm 2 đến ba công việc là cùng nhưng em đây, nhiều lúc có người hỏi em đang làm gì mà em không biết nói sao luôn. Năm nay em cũng 28 rồi, em mới bị như thế này được khoảng một năm nay. Sau khi nghỉ việc ở công ty cũ em không tìm được công việc như ý nên cứ bạ đâu làm đấy.

Mới đầu em ôm laptop la cà quán cà phê, thấy trên mạng người ta thuê gì em nhảy vào xin làm đấy. Hàng xóm gọi em qua dọn nhà hộ trả 100k/h em cũng nhận liền. Rồi bạn bè thương, cũng giới thiệu em một vài công việc thời vụ. Cứ thế em sống qua ngày. Hiện em đang làm cộng tác viên cho một số website, có một công ty dịch thỉnh thoảng cũng gọi em đi phiên dịch, hoặc đôi khi em la cà tìm được dịch tài liệu thuê trên mạng.

Em vẫn dạy phụ đạo hai đứa trẻ (một đứa tiểu học, một đứa cấp 3) môn tiếng Anh gần một năm nay, mỗi tuần đều đặn 4-5 buổi, 2 vị khách nhí này là do bạn em là giáo viên giới thiệu. Để có sách đọc em follow fanpage của các nhà sách hóng mini game tặng sách của nó, cứ nghe ở đâu có chương trình tặng quà, give away là em xông vào liền, nhiều khi cũng ăn may không dùng thì em lại bán lại.

Em có khuôn mặt trẻ trâu nên thỉnh thoảng em còn nhận job đi học hộ nữa, nhưng sau này em sẽ không nhận việc kiểu đó nữa. Thấy tội lỗi sao sao. Nói chung em làm hết những việc chân chính, em cũng cố gắng sống lương thiện lắm vì nghe đâu tu tâm cải mệnh.

Em hay đi hiến máu tình nguyện, tặng đồ cũ vì em rảnh mà, những mong trời thương sẽ cho mình một cơ hội đổi đời mới như tìm được công việc mình yêu thích mà lương cao chẳng hạn nhưng chao ôi đến cả thích gì giờ em cũng chẳng biết. Em nên làm gì đây hả các bạn? Em buồn lắm, thương cái số phận mình hẩm hiu”.

Câu chuyện của cô nàng tuổi 28 trên sau khi đăng đàn ít lâu đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng. Tất nhiên, với tính chất có 1-0-2 được xem là khá kỳ lạ và hy hữu, bên dưới phần bình luận, hàng loạt ý kiến hài hước thú vị cũng được mọi người túc tắc viết ra như sau:

“Đọc thấy yêu yêu, cuộc sống tự do tự tại làm điều mình thích. Mong bạn sớm ổn định là kiếm được công việc đam mê nhé. Bạn làm mình nhớ mình của ngày xưa quá, lông bông nhưng đáng yêu”.

“Hay mà. Nhiều trải nghiệm nhưng em cũng nên sớm định hướng con đường của mình. Chúc em thành công. À giữa thời buổi khó khăn như này, đa-năng như em mới thật là hay đấy”.

“Đọc bài thấy chị này giỏi mà rất cá tính, mạnh mẽ nữa. Giọng văn đáng iu lạc quan cực kỳ luôn. Chứ thời buổi này có ai dám như chị ý đâu. Đôi khi vì tiền bao người vẫn phải cố làm công việc mình không ưng ý mà có khi đã chán ghét rất lâu rồi”.

Thế đấy cứ tưởng với tâm sự chuyện đời “hẩm hiu” của mình, cô nàng nhân vật chính sẽ khiến dân mạng tụt mood cả ngày chủ nhật nhưng không, sự thật là bài viết của cô đã giúp mọi người xả stress khá nhiều thông qua lời kể sinh động, đính kèm thái độ sống lạc quan.

Thôi thì hy vọng, cũng như lời chúc của mọi người, cô nàng sẽ sớm định hướng được con đường tương lai để thoát khỏi số kiếp lông bông làm đủ thứ nghề như hiện tại. Hay thì hay đó, nhưng có cái nghề cố định chút vẫn hơn, chị em nhỉ?