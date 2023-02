Hai điểm mới nổi bật trong tuyển Công an nhân dân năm 2023

Tại lễ giao nhận quân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 tổ chức mới đây, Đại tá Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã chia sẻ với báo chí những điểm mới của công tác tuyển công dân tham gia Công an nhân dân.

Theo đó, có 2 điểm mới nổi bật trong công tác tuyển công dân tham gia công an nhân dân năm 2023. Cụ thể:

Năm 2023 có 2 điểm mới nổi bật trong công tác tuyển công dân tham gia công an nhân dân. Ảnh: xaydungchinhsach.chinhphu.vn.

Thứ nhất, đối với chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá trở lên (thuộc danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp tương tự như danh mục ngành, chuyên ngành dự tuyển đại học văn bằng 2 vào công an nhân dân), hoặc đã tốt nghiệp và được cấp bằng đào tạo trình độ sau đại học, quá trình phục vụ tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ trong công an nhân dân sẽ được chuyển thẳng sang chế độ chuyên nghiệp và cử đi đào tạo văn bằng 2 nghiệp vụ công an tại các trường công an nhân dân.

Thứ hai, đối với chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại trung bình (thuộc danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp tương tự như danh mục ngành, chuyên ngành dự tuyển đại học văn bằng 2 vào công an nhân dân), quá trình phục vụ tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ trong công an nhân dân được cộng 5 điểm vào tổng điểm xét chuyển chuyên nghiệp và cử đi đào tạo văn bằng 2 nghiệp vụ công an tại các trường công an nhân dân sau khi có quyết định chuyển sang chế độ chuyên nghiệp theo quy định.

Theo Đại tá Đặng Hồng Đức, những đổi mới này là động lực rất lớn để thu hút học sinh, thanh niên có trình độ, năng lực tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, đồng thời phù hợp với Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.