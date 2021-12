Hai cuộc đại chiến “chấn động” Vbiz 2021: Khi chính người nổi tiếng phơi bày âm mưu, "góc tối" sau ánh hào quang

Năm 2021 là một năm đầy biến động với làng giải trí quốc tế nói chung và showbiz Việt nói riêng. Nếu như ở Cbiz - Kbiz hay US - UK liên tục xảy ra những scandal chấn động như nghệ sĩ đi tù vì tội hiếp dâm, bị phanh phui đời tư trụy lạc,… Thì ở Vbiz, loạt scandal từ tình ái đến đấu tố nhau cũng nhiều không kém.

Tuy nhiên, hôm nay chỉ xin nhắc về hai cuộc “đại chiến” Vbiz mà người trong cuộc đều là các ngôi sao nổi tiếng đã tự phanh phui, tố cáo những mặt xấu, những âm mưu, thủ đoạn “triệt hạ” lẫn nhau.

Chắc chắn, khi những “cuộc chiến” này nổ ra trên mạng xã hội đã khiến không ít khán giả “ngàng, ngơ ngác và bật ngửa”!

Nhắc đến “đại chiến Vbiz 2021” thì không thể nào bỏ qua những màn tố cáo khiến dư luận chao đảo hồi tháng 4 của Nathan Lee. Không những chỉ “gây chiến” với một người mà nam ca sĩ sẵn sàng “bóc phốt”, “dằn mặt” tất cả những ai đối đầu với mình.

Sự việc bắt nguồn từ câu chuyện mất bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu trị giá 15 tỷ đồng của Ngọc Trinh. Giữa lúc dư luận đổ dồn sự chú ý vào vụ trộm tại biệt thự của “nữ hoàng nội y”, Nathan Lee bỗng đăng đàn ẩn ý: "Tiền bạc không quan trọng cơ mà ngu dốt thì vẫn mãi là ngu dốt! Mình thích câu: Không nghe... kể chuyện, không nghe... trình bày!". Động thái của anh bị cho là mỉa mai Ngọc Trinh.

Không ai nghĩ rằng, lời bóng gió của hai bên lại châm ngòi cho một “cuộc chiến” lớn trong Vbiz, kéo theo nhiều hệ lụy. Nathan Lee bắt đầu nổi giận và liên tiếp tung ra những câu chuyện về Ngọc Trinh như tố cô vô ơn, sống ảo, tung ảnh nhạy cảm thời mới làm người mẫu của cô để “dằn mặt”,... Thậm chí, Nathan Lee còn “set kèo” đua siêu xe với Ngọc Trinh, livestream trực tiếp khiến dân mạng khi đó chỉ chờ từng giờ để “hóng drama” từ nam ca sĩ.

Thực chất, Cao Thái Sơn không hề liên quan hay đụng chạm gì đến Nathan Lee, nhưng vì anh lỡ bênh Ngọc Trinh nên cũng bị xem là “phe địch”. Từ đây, “đại chiến Lee - Trinh” chuyển hướng thành “đại chiến Lee - Sơn”.

Đầu tiên, Nathan Lee liên tục chê bai Cao Thái Sơn không cùng đẳng cấp với mình. Tiếp đó, nam ca sĩ đưa ra hàng loạt nghi vấn khiến dư luận bất ngờ về Cao Thái Sơn như lợi dụng, lừa tiền bạn bè,...

"Anh thông báo với em rằng tất cả mọi người đều muốn kiện em. Vì em sống không ra gì, em lừa tiền rất nhiều người anh có bằng chứng hết. Tự nhiên em ở đâu nhảy vào cuộc sống của anh... Em lừa gạt bao nhiêu người, em không có tình bạn chân thành như anh đâu", Nathan Lee từng tuyên bố.

Thậm chí Nathan Lee còn dùng những từ ngữ khá nặng nề để đối đáp với Cao Thái Sơn như “trai bao rẻ tiền”, “lấy tiền người khác để xây nhà".

Ngược lại, Cao Thái Sơn cũng không vừa, liên tục “đốp chát” từng câu, từng chữ với Nathan Lee. Cuộc khẩu chiến cứ thế diễn ra trong sự ngán ngẩm của dân mạng. Cho đến khi Nathan Lee “nổi hứng” mua lại toàn bộ bản hit của Cao Thái Sơn, vụ việc mới tạm ngưng dù sau đó cũng xảy ra thêm một vài tranh cãi.

Giữa lúc Nathan Lee đang bận “khẩu chiến” với Ngọc Trinh và Cao Thái Sơn thì siêu mẫu Xuân Lan lại bất ngờ “dính đạn”.

Sau khi nữ siêu mẫu đăng đàn bóng gió “ai đó”, Nathan Lee đã không ngại gọi thẳng tên cô lên livestream của mình và tiết lộ chuyện từng bị chơi xấu.

Nathan Lee kể, khi anh gọi điện cho một người chị thân thiết cũng là một siêu mẫu nổi tiếng thì có một người khác nghe máy, người này chửi mắng thậm tệ Nathan Lee rồi dập điện thoại. Một lúc sau người chị đó gọi lại cho Nathan Lee nói rằng vừa có việc riêng không cầm điện thoại. Nhưng đến 5 phút sau đó, Nathan Lee lại tiếp tục nhận được cuộc điện thoại với nội dung: "Thằng Lee hả, tao là Lala đây. Mày nghĩ mày là ai, mày nghĩ mày ở đâu về, tao sẽ cho người đánh mày".

Anh khẳng định rằng chính vì những người như Xuân Lan mà anh không muốn hoạt động trong showbiz Việt. Nam ca sĩ tiết lộ, nạn nhân từng bị siêu mẫu chơi xấu còn có Phi Thanh Vân.

Lúc “khẩu chiến” với loạt nhân vật kể trên dần hạ nhiệt, Nathan Lee lại tiện thể “bóc phốt” một người chị từng thân. Cụ thể, sau một lần Nathan Lee cover lại ca khúc “HOT” do mình viết lời thì ngay hôm sau, anh nhận được cuộc điện thoại của người chị đó với nội dung: “Bài của tao mày đừng động vào, đừng để quan hệ của tao với mày như tao với thằng Đ.T.!”

Mặc dù không nhắc thẳng tên nhưng Nathan Lee lại đưa ra dấu hiệu nhận biết rất rõ ràng về người chị từng thân. Đó là một nữ ca sĩ sở hữu căn penthouse 85 tỷ đồng và những chiếc túi hiệu đắt đỏ. Khán giả đoán rằng người Nathan Lee đang nhắc đến có thể là Thu Minh.

Nhìn chung, Nathan Lee chính là trung tâm của cuộc khẩu chiến, còn các nhân vật nổi tiếng khác là những vệ tinh xung quanh. Ngoài Cao Thái Sơn ra, hầu như chẳng có ai trực tiếp “tham chiến” đáp trả tay đôi với Nathan Lee.

Đối với dân tình hóng drama, có những người chỉ chờ chực từng giờ để xem hôm nay Nathan Lee “bóc phốt” ai, có người lại bán tín bán nghi, chẳng rõ độ xác thực trong lời nói của nam ca sĩ ở mức nào. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng, sau sự việc này, số đông khán giả đều bất ngờ và có cái nhìn không mấy thiện cảm khi nghe về những câu chuyện hậu trường, mặt tối của showbiz.

Sự việc xảy ra vào tháng 6/2021, khi con trai của diễn viên - cựu người mẫu Thân Thúy Hà bị nữ siêu mẫu N.T. miệt thị. Quá bức xúc trước những tổn thương mà người lớn gây ra cho con trẻ, Thân Thúy Hà đã hé lộ toàn bộ mối thâm thù của mình và siêu mẫu N.T. suốt 14 năm.

Theo Thân Thúy Hà, chính siêu mẫu N.T. đã từng tìm mọi cách để lấy thông tin cá nhân và âm mưu tố cáo cô lên sở di trú Mỹ với ý định trục xuất cô về nước trong giai đoạn đang chờ sinh em bé.

“Tôi từng nghĩ N.T. thâm độc nhưng không ngờ lại "truy cùng giết tận" một bà bầu sắp sinh như vậy. Nhưng đối với con nít N.T. còn có thể buông lời ác thì tôi nghĩ với bà bầu như tôi lúc ấy mà N.T. có cơ hội thì cũng sẽ làm thôi. Nếu mà N.T. thấy tôi đi 1 mình bên Mỹ thì có lẽ chưa biết chuyện gì tồi tệ đã xảy ra”, Thân Thúy Hà nói.

Phan Như Thảo khẳng định cô cũng là một nạn nhân của siêu mẫu N.T. Phan Như Thảo cho biết cô và gia đình đã nhiều lần bị siêu mẫu N.T. tấn công nhục mạ trên mạng xã hội bằng nhiều tài khoản Facebook khác nhau, thậm chí lôi kéo bạn bè người thân thiết.

"Cô ta còn dùng nick chính xúi giục những người ủng hộ cô ta khi đó vu cho mẹ tôi loạn luân với anh An, rồi cô ta rủa tôi chết trên bàn sinh. Rồi khi tôi sinh con ra, cô ta dùng Facebook và lợi dụng những người ủng hộ, xúi giục họ đủ mọi cách đê hèn tấn công tôi trên Facebook để tôi trầm cảm sau sinh. Cô ta rủa con tôi xấu, cô ta rủa Câu (con gái Phan Như Thảo) được anh An dạy làm gái, rồi cô ta còn rủa Câu nhà tôi loạn luân với anh An. Thậm chí cô ta cũng đã từng đe dọa hành hung tôi khi cô ta về Việt Nam", Phan Như Thảo tiết lộ.

Khi được hỏi về vấn đề bằng chứng của những phát ngôn này, Phan Như Thảo cũng khẳng định cô có trong tay tất cả chứng cứ của vụ việc từ những hình ảnh chụp lại các cuộc đối thoại, phỉ báng gia đình cô trên Facebook.