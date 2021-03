Hai chàng trai Hà Nội lang thang "chụp lén" những người lao động trên khắp đường phố, sau vài tháng đã trở thành hiện tượng Tiktok với hơn 1 triệu fans

Nếu đã là người thường xuyên theo dõi mạng xã hội Tiktok chắc hẳn bạn đã từng xem những video đầy xúc động khi có một anh chàng thợ ảnh đứng từ xa ghi lại những khoảnh khắc của người lao động, rồi mau chóng in ra một bức ảnh, đóng khung cẩn thận để tặng chính nhân vật trong bức hình, điều đáng xem nhất là phản ứng của người được nhận quà, bất ngờ hay xúc động không nói thành lời.

Người đàn ông làm nghề xe ôm, vất vả cả ngày được 40.000 đồng, đoạn video nhanh chóng nhận được hơn 5 triệu lượt quan tâm. (Nguồn: 16 Memories)

Những người lao động có người chưa bao giờ, hoặc cũng đã rất lâu rồi bận bịu ngày ngày đi mưu sinh cũng chẳng thể dành cho mình một tấm hình làm kỷ niệm, vậy nên ý tưởng in tặng những người lao động 1 tấm ảnh về chính họ đong đầy tính nhân văn, mang lại niềm hạnh phúc cho những người có hoàn cảnh khó khăn đã nhanh chóng nhận được hàng triệu lượt xem và hưởng ứng trên mạng xã hội Tiktok. Đây cũng chính là điều mà những chàng thanh niên của nhóm 16 Memories mong muốn.

Những chàng trai yêu nhiếp ảnh, truyền cảm hứng từ việc chẳng mấy ai làm

Mới chỉ hoạt động được hơn 2 tháng, nhưng 16 Memories đã thu về cho mình gần 1 triệu người theo dõi và gần 9 triệu lượt thích trên kênh Tiktok, với những con số và sự phát triển nhanh chóng đến vậy, thật bất ngờ khi 2 người thực hiện nội dung trên kênh này còn khá trẻ, khi Lê Huy Anh sinh năm 1999, vừa tốt nghiệp trường FPT Polytechnic- ngành Lập trình máy tính thiết bị di động, cùng Lê Tiến Huy sinh năm 2000, hiện đang học Đại Học Hải Phòng khoa du lịch.

Xuất phát từ tình yêu với quê hương Hải Phòng, Huy Anh và Tiến Huy thường xuyên đi chụp những khung cảnh đời sống của thành phố này, nhận thấy những người lao động ngoài đường làm việc rất vất vả, nên cả 2 muốn ghi lại những khoảnh khắc lao động và dành cho họ một điều bất ngờ. "Chúng em đã quyết định lập ra kênh Tiktok 16 Memories để đi chụp ảnh những người lao động, sau đó in ảnh ra và tặng cho họ, cùng với đó là hỏi han tâm sự về những câu chuyện nghề, chuyện đời và chia sẻ đến với tất cả mọi người. Từ khi có ý tưởng đến hành động mất khoảng 1 tháng, ngoài việc có sẵn máy ảnh, thì đi tìm chỗ mua máy in di động, giấy in và khung ảnh phù hợp nhất với định dạng video ngắn ở trên TikTok cũng là một thử thách", những chàng thanh niên của 16 Memories chia sẻ.

Không cầu kỳ, mà chỉ đơn giản là cầm chiếc máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc đẹp nhất của những người lao động bên đường, video đầu tiên xuất hiện trên kênh của 16 Memories chụp lại một người đang làm nghề xây dựng, đang tất bật xếp gạch xây nhà thì bất ngờ lọt vào khung hình, chỉ 1 chút thời gian bức ảnh đã được in xong.

Đứng nói chuyện với người thợ xây, Huy Anh và Tiến Huy bắt đầu một cách khá tự nhiên và hỏi thăm về công việc, sau cùng bức hình đóng khung cẩn thận được gửi tặng cho người thợ xây, hạnh phúc khi lần đầu nhận được bức ảnh tuyệt đẹp chụp lại bản thân trong lúc lao động vất vả làm cho người thợ xây vô cùng hạnh phúc, gửi lời cảm ơn tới những chàng trai của 16 Memories.

Cuối video là lời kết "Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười". Đoạn video ngắn ngủi nhưng nhanh chóng tạo thành hiện tượng mạng khi thu về 4,5 triệu lượt xem, 7.000 bình luận. Sau khi xem video nhiều người đã thể hiện sự xúc động, cảnh tượng làm việc vất vả đã lấy đi của không ít người những giọt nước mắt, khiến cho những ngày phải "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" cảm thấy mình trong đó, làm việc vất vả vì cuộc sống mưu sinh, gồng gánh nuôi gia đình.

Bức ảnh đầu tiên trong chuỗi các hoạt động tặng ảnh của nhóm 16 Memories gây xúc động cho người xem.

Nói về nhân vật trong quá trình đi chụp hình cảm thấy ấn tượng nhất, bạn Huy Anh kể lại: "Nhân vật chúng em ấn tượng nhất là bác lái xích lô dưới chân cầu Lạc Long. Mặc dù khi tâm sự với bác thấy hoàn cảnh bác vô cùng khó khăn nhưng cách nói chuyện của rất vui vẻ, thoải mái, luôn nở nụ cười. Điều đó đã truyền cảm hứng tới không chỉ chúng em- những người thực hiện video, mà còn truyền cảm hứng tới rất nhiều những bạn khán giả đang theo dõi kênh nữa".

Những khoảnh khắc rất đời thực được những chàng thanh niên trẻ chụp lại, khiến cho người xem cảm thấy, cuộc sống này còn rất nhiều người vất vả, hãy trân trọng những điều mình đang có, sống lạc quan bằng những nụ cười.

Không chỉ là tặng ảnh mà còn là những phần quà nhỏ, đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn

Chắc hẳn trong số chúng ta, nếu ai có sở thích chụp ảnh đường phố thì đều cảm thấy những người lao động là "chất liệu" không thể thiếu trong những tầm hình. Ấy thế đã mấy ai được như những chàng trai người Hải Phòng này, một người là sinh viên, một người vừa mới bắt đầu đi làm nhưng lại chịu khó làm những công việc tuy nhỏ bé nhưng phi thường đến vậy.

Bộ thiết bị mà 16 Memories mang theo trong mỗi lần đi làm.

Trên tay những thiết bị máy ảnh không phải là đẳng cấp nhất, chiếc máy in cũng không phải là loại đắt đỏ nhất, nhưng nó đủ để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong những công việc thường ngày của mỗi người.

Kể về việc tự bỏ tiền ra để in ảnh, Tiến Duy chia sẻ: "Sau khi mua chiếc máy in về, mỗi lần đi in tặng tính chi phí giấy in và khung ảnh chúng em tốn 30.000 đồng, người việc gửi tặng ảnh, chúng em còn tặng quà, hỗ trợ họ để mọi người có thêm nguồn động viên trong cuộc sống".

Những video thu hút hàng triệu lượt quan tâm, đổi lấy là những lời động viên, khen ngợi từ cộng đồng mạng đến các bạn trẻ khi có những suy nghĩ chẳng mấy ai làm được.

Tiến Duy cũng bật mí sau khi nhận được sự hướng ứng nhiệt tình từ mạng xã hội, trong thời gian tới trên kênh của mình, cả 2 bạn trẻ đang ấp ủ những kế hoạch mới đặc biệt hơn, song hành với dự án hiện tại vừa đi tặng ảnh, vừa giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.