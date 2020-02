Hai bộ phận của phụ nữ chuyển sang màu đen, chứng tỏ tử cung “bẩn”, kiến nghị “ăn 2 loại quả, uống 2 loại nước”

Tử cung cũng là một cơ quan "thích" sự ấm áp và "ác cảm" với khí lạnh, vì vậy phụ nữ nhất định phải giữ ấm tử cung thật tốt, nếu khí lạnh xâm nhập vào tử cung sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tử cung. Một khi tử cung tích tụ nhiều độc tố, cơ thể cũng sẽ có những biểu hiện bất thường, phụ nữ cần phải chú ý.

Hai bộ phận trên cơ thể phụ nữ chuyển sang màu đen, chứng tỏ tử cung "bẩn"

1. Môi thâm

Đối với người có sức khỏe tốt, đôi môi sẽ hồng hào, sáng bóng, đồng thời cũng thể hiện sự quyến rũ của phụ nữ. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, bạn phát hiện đôi môi bị thâm đen bất thường, vùng da xung quanh môi cũng chuyển sang màu tối, cần phải cảnh giác. Rất có khả năng trong tử cung chứa nhiều độc tố. Đây là tín hiệu quan trọng nhắc nhở bạn cần phải bảo vệ tử cung. Nếu tử bị tổn thương cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể, kiến nghị bạn đến bệnh viện kiểm tra kịp thời.

2. Phần háng chuyển sang màu đen

Phần háng cũng là một bộ phận rất quan trọng đối với phụ nữ và nó tương đối gần với tử cung. Có thể có rất nhiều phụ nữ sẽ bỏ qua bộ phận này, nhưng một khi trong tử cung tích tụ độc tố, độc tố sẽ lan rộng, từ đó dẫn đến vùng da xung quanh háng ngày càng sạm đen.

Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày, một khi xuất hiện hiện tượng này, cần phải chú ý chăm sóc vùng kín đúng cách, đồng thời đến bệnh viện khám phụ khoa và điều trị kịp thời, để tránh làm tổn thương tử cung, cũng như bảo vệ sức khỏe thể chất của phụ nữ.

Kiến nghị ăn 2 loại quả, uống 2 loại nước để "dọn dẹp rác" trong tử cung

1. Ăn 2 loại quả

Quả sơn trà: Sơn trà là một loại quả có vị chua ngọt, được nhiều người ưa thích. Phụ nữ thường xuyên ăn sơn trà, giúp ăn ngon và tiêu hóa tốt. Các chất dinh dưỡng trong quả sơn trà cũng có tác dụng thúc đẩy lưu thông máu. Giúp thúc đẩy sự co bọp trong tử cung, đẩy nhanh quá trình đào thải máu độc và các độc tố bên trong tử cung, giữ tử cung sạch sẽ, có lợi cho sức khỏe tử cung và sức khỏe thể chất của phụ nữ.

Quả bơ: Quả bơ là một loại trái cây có vị ngọt thanh, và giá trị dinh dưỡng cao, có tác dụng bảo vệ cơ thể ở mức độ nhất định. Đối với phụ nữ, ăn bơ thường xuyên không chỉ giúp dưỡng da, mà còn giúp tử cung luôn sạch sẽ, bởi thành phần trong quả bơ giúp thúc đẩy việc đào thải máu độc bên trong tử cung, dó đó phụ nữ ăn quả bơ sẽ giúp duy trì tử cung luôn khỏe mạnh.

2. Uống 2 loại nước

Trà kỷ tử đen: So với kỷ tử đỏ, kỷ tử đen có giá trị dinh dưỡng cao hơn, và có tác dụng bổ dưỡng nhất định, trong kỷ tử đen rất giàu anthocyanin, có thể giúp chống lại các gốc tự do, trì hoãn sự lão hóa, khiến phụ nữ trẻ đẹp hơn. Đồng thời, kỷ tử đen có thể kích thích tiết tiết estrogen, duy trì sức khỏe tử cung và buồng trứng, đẩy nhanh quá trình thải độc tố, làm cho tử cung sạch sẽ, khiến phụ nữ ngày càng khỏe mạnh hơn. Kỷ tử đen có thể dùng trực tiếp để hãm trà (mỗi lần dùng khoảng 5g với 200ml nước ấm 60 độ C).

Nước râu ngô: Nhiều người thường vứt bỏ râu ngô, nhưng không biết rằng, râu ngô là một dược liệu quý. Uống nước râu ngô giúp lợi tiểu, tăng cường đào thải độc tố trong quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Hơn nữa, uống nước râu ngô để giúp dọn "rác" bên trong tử cung, bảo vệ tử cung sạch sẽ, ngăn ngừa các bệnh phụ khoa.

