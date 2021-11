Hai bé gái chưa đủ 16 tuổi ở Bắc Giang bị một số đối tượng ép quan hệ tình dục tại quán ăn

CQĐT Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", tạm giữ hình sự đối với 1 đối tượng tên là H. để điều tra về hành vi "Giao cấu với người dưới 13 tuổi".

Tờ An ninh Thủ đô cho hay, trước đó, Công an huyện Lục Ngạn tiếp nhận tin báo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Ngạn và bản tường trình của cháu N. (SN 2009), trú tại huyện Lục Ngạn, về việc ngày 24/10/2021, cháu N. bị một số đối tượng quan hệ tình dục trái ý muốn tại phòng ngủ của quán "An An quán" thuộc Tổ dân phố Lê Hồng Phong, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Lục Ngạn tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan đến làm việc, xác định thanh niên H. và một người khác tên T. đã có hành vi quan hệ tình dục cháu N. và một cháu khác tên O. Cháu O. cũng được xác định chưa đủ 16 tuổi.

Sau khi sự việc phát giác, đối tượng H. đã đến Công an huyện Lục Ngạn đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Công an địa phương đang mở rộng điều tra, xử lý nghiêm những người liên quan trước pháp luật.