Hai bé gái 9 tuổi mắc kẹt trong thang máy hơn 2 giờ, bấm nút cầu cứu 50 lần, lời giải thích của bảo vệ càng gây bức xúc

Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc), Hai bé gái 9 tuổi đã trải qua hơn 2 giờ kinh hoàng khi bị mắc kẹt trong thang máy của một khu chung cư. Dù liên tục nhấn nút khẩn cấp và cầu cứu nhiều lần, các em vẫn không được giải cứu vì nhân viên bảo vệ cho rằng đó chỉ là trò đùa của trẻ con.

Vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày 23/5 tại khu dân cư Hỷ Thụy Giang Nam (Xirui Jiangnan), quận Lâm Bình, thành phố Hàng Châu.

Theo chương trình truyền hình 1818 Hoàng Kim Nhãn, ông Trương - cha của một trong hai bé gái cho biết con gái ông cùng một bé gái khác đã đi thang máy số 7 trong khu chung cư thì bất ngờ gặp sự cố.

Hai bé bị mắc kẹt trong cabin giữa tầng 4 và tầng 5.

Trong suốt thời gian bị nhốt bên trong, các em liên tục tìm cách cầu cứu. Theo gia đình, hai bé đã thay nhau bấm nút khẩn cấp tới khoảng 50 lần , đồng thời vẫy tay liên tục trước camera giám sát trong thang máy để thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên, không ai đến hỗ trợ.

Do con gái đi quá lâu không về, ông Trương đã liên lạc với gia đình của bé gái còn lại. Khi cả hai bên đều không tìm thấy con, họ bắt đầu đi khắp khu chung cư để tìm kiếm.

Sau đó, phụ huynh phát hiện thang máy số 7 đang bị kẹt giữa hai tầng và lập tức liên hệ đơn vị vận hành thang máy đến giải cứu.

Bà Loan, mẹ của bé gái còn lại, cho biết khi xem lại camera giám sát, gia đình phát hiện hai đứa trẻ đã liên tục cầu cứu.

Tuy nhiên, trong các cuộc liên lạc qua hệ thống khẩn cấp của thang máy, nhân viên bảo vệ trực ca lại cho rằng các em đang đùa nghịch.

Theo phản ánh của phụ huynh, bảo vệ đã nói với các bé: "Đừng bấm thang máy để nghịch nữa."

Sau đó không có bất kỳ biện pháp cứu hộ nào được triển khai.

Trong điều kiện thời tiết nóng bức, không gian kín và tâm lý hoảng loạn, hai bé gái bị nhốt hơn 2 giờ đồng hồ. Khi được đưa ra ngoài, quần áo của các em đã ướt đẫm mồ hôi.

Gia đình hai bé bày tỏ sự bức xúc khi thang máy gặp sự cố nằm ngay gần trung tâm điều khiển của khu dân cư, chỉ cách một bức tường.

Dù các em nhiều lần phát tín hiệu cầu cứu qua hệ thống khẩn cấp nhưng vẫn không được hỗ trợ kịp thời.

Phía đơn vị quản lý khu dân cư sau đó cho biết đã kiểm tra camera và các dữ liệu liên quan.

Kết quả cho thấy nhân viên bảo vệ trực ca đã nhận được tín hiệu cầu cứu 3 lần. Tuy nhiên, do chất lượng liên lạc kém cùng với sự cố ở thiết bị đàm thoại nên các cảnh báo tiếp theo không được truyền đến trung tâm giám sát.

Công ty quản lý đã chính thức xin lỗi gia đình hai bé, thừa nhận có sai sót trong công tác quản lý và xử lý tình huống khẩn cấp.

Đơn vị này cho biết đã sa thải nhân viên trực ca ngày xảy ra vụ việc , đồng thời triển khai chương trình đào tạo lại quy trình ứng phó khẩn cấp cho toàn bộ nhân sự.

Ngoài ra, công ty cũng cam kết chi trả toàn bộ chi phí kiểm tra sức khỏe cho hai bé gái và đang làm việc với gia đình để thống nhất phương án bồi thường.

Bài học về kỹ năng xử lý khi trẻ mắc kẹt trong thang máy

Các chuyên gia an toàn khuyến cáo, nếu không may bị mắc kẹt trong thang máy, trẻ em và người lớn nên:

Giữ bình tĩnh, tránh hoảng loạn. Nhấn nút khẩn cấp hoặc sử dụng hệ thống liên lạc trong cabin để cầu cứu. Không cố cạy cửa hoặc tự trèo ra ngoài. Ngồi hoặc đứng yên ở vị trí an toàn, chờ lực lượng cứu hộ. Nếu có trẻ nhỏ đi thang máy một mình, phụ huynh nên hướng dẫn trước cách sử dụng nút khẩn cấp và số điện thoại cần gọi khi gặp sự cố.

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người cho rằng sự cố đáng lẽ đã không kéo dài hơn 2 giờ nếu tín hiệu cầu cứu của hai bé được xử lý nghiêm túc ngay từ đầu.

Nguồn: Sing Tao