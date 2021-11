Hà Trúc bị rụng tóc cực nhiều vì thiếu một chất, bạn nên ghim ngay 5 thực phẩm kích thích mọc tóc này

Mùa khô là khoảng thời gian khiến tóc của chị em rụng rất nhiều; và điều này làm mái tóc trở nên kém bồng bềnh, thiếu sức sống, gây ảnh hưởng không ít đến phong độ nhan sắc. Tuy nhiên, việc rụng tóc cũng có thể đến từ một nguyên nhân khác mà không nhiều nàng ngờ đến, đó chính là chế độ ăn hàng ngày.

Mới đây, thông qua trang Instagram, Hà Trúc chia sẻ rằng gần đây, cô nàng bị rụng tóc rất nhiều và lý do chính là đến từ việc không bổ sung lượng protein cần thiết cho cơ thể: "Bình thường nấu ăn mình sẽ nạp nhiều đạm, còn ăn ở ngoài toàn tinh bột và chất béo thôi. Nên các bạn hãy nhớ một trong những điều quan trọng cần chú ý để chăm tóc là nạp đủ protein nhé!", Hà Trúc cho hay.

Chia sẻ của Hà Trúc là vô cùng hợp lý bởi theo chuyên trang về sức khỏe, dinh dưỡng uy tín Healthline: "Thiếu hụt protein sẽ để lại dấu hiệu trên da, tóc và móng - những bộ phận được cấu thành chủ yếu bởi protein". Và đây chính là lý do, khi không bổ sung đủ protein cho cơ thể, mái tóc của chị em sẽ bị gãy rụng, thiếu sức sống.

Chị em có thể nạp đủ lượng protein bằng cách xây dựng chế độ ăn có sự xuất hiện của các loại thực phẩm như là: trứng, thịt gà nạc, thịt bò nạc, các loại đậu, cá hoặc sữa. Ngoài protein, các thực phẩm sau đây cũng giúp kích thích tóc mọc dày dặn, khỏe đẹp hơn, chị em nên ghim hết bởi một chế độ ăn lành mạnh, hợp lý sẽ mang đến hiệu quả cải thiện mái tóc thần kỳ đấy!

1. Quả bơ

Quả bơ là một nguồn cung cấp vitamin E tuyệt vời, giúp kích thích tóc mọc nhanh hơn. Loại quả quen thuộc này còn có acid béo omega-3 giúp nuôi dưỡng nang tóc, từ đó các sợi tóc sẽ mọc khỏe hơn, có độ bóng mượt và đàn hồi. Chưa hết, loại quả chứa chất chống oxy hóa như quả bơ còn giúp bảo vệ mái tóc khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường.

2. Cá hồi

Cá hồi là một loại thực phẩm lý tưởng để nuôi dưỡng tóc từ sâu bên trong. Loại cá béo này chứa omega-3, protein và vitamin B, có tác dụng tăng độ bóng khỏe cho mái tóc, đồng thời giúp tóc mọc dày dặn hơn. Không chỉ tốt cho da tóc và móng, cá hồi còn hỗ trợ giảm cân giữ dáng nên càng lý tưởng để chị em thêm vào chế độ ăn hàng ngày.

3. Hạt chia

Hạt chia - loại hạt mà chị em thường dùng vào buổi sáng để giảm cân hóa ra lại là thực phẩm giúp ngăn rụng tóc cực tốt. Hạt chia giàu protein, chất béo tốt, kẽm nên hữu ích trong việc cải thiện sức khỏe và tăng mật độ tóc. Chưa hết, hạt chia còn giàu chất chống oxy hóa, có thể ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa sớm, bao gồm cả rụng tóc. Mỗi buổi sáng, hãy pha một thìa cà phê hạt chia với nước lọc, hoặc sinh tố hay yến mạch ngâm qua đêm, chị em sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ loại thực phẩm này.

4. Quả cam/quýt

Các loại quả họ cam quýt là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, mang đến rất nhiều lợi ích cho cơ thể. Vitamin C thúc đẩy sản sinh collagen, chống lại các gốc tự do - nguyên nhân chính gây lão hóa. Chưa hết, vitamin C còn tăng hấp thụ sắt - khoáng chất giúp ích được rất nhiều trong việc duy trì sức khỏe của mái tóc, vì nó giúp vận chuyển oxy đến các tế bào.

5. Khoai lang

Khoai lang chứa nhiều beta carotene - tiền chất của vitamin A giúp tăng cường sức khỏe cho da đầu, và kích thích mọc tóc. Chưa hết, loại thực phẩm này còn giúp sản sinh dầu tự nhiên để duy trì mái tóc bóng khỏe, mềm mượt, không còn khô xơ thiếu sức sống.

Nguồn tham khảo: Healthline, Byrdie

Ảnh: Instagram nhân vật, Internet