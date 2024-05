Hà Tiên: Chuyển mình rực rỡ nhờ "hạt mầm" sức sống New Vegas

Theo ghi nhận của Sở Du Lịch tỉnh Kiên Giang, 2024 được coi là năm khởi sắc mạnh mẽ của du lịch Hà Tiên. Chỉ trong quý I năm 2024, Hà Tiên đón gần 900.000 lượt khách du lịch, tăng 24,21% so với cùng kỳ năm trước. Những dấu hiệu tích cực này được cho là đến từ sự thay da đổi thịt của chính thành phố. Trước đây, nhắc đến Hà Tiên, người ta thường nghĩ ngay đến Hà Tiên Thập Cảnh, các di tích và thắng cảnh nổi tiếng như Chùa Tam Bảo, Thạch Động, Đền Mạc Thiên Tích, biển Mũi Nai. Nhưng sang đến 2024, một điểm đến mới mẻ đã được "ghim" trên bản đồ trải nghiệm của du khách mang tên New Vegas Center - tổ hợp ăn uống, vui chơi, giải trí tọa lạc tại trung tâm thành phố, được phát triển bởi chủ đầu tư Newstar Group, đơn vị đứng đằng sau dự án khu đô thị xúc tiến thương mại kiểu mẫu New Vegas.



New Vegas Center sầm uất từ sáng đến đêm, đón tiếp từ 2000-3000 lượt khách mỗi ngày lễ, và hơn 1000 lượt vào ngày thường.

Sự xuất hiện của tổ hợp giải trí được xây dựng theo hình thức chia zone ẩm thực, khu chiếu phim ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, khu picnic đã thu hút đông đảo sự chú ý của cả người dân địa phương lẫn khách du lịch. Ước tính từ phía Chủ đầu tư, chỉ trong dịp khai trương vào đầu năm 2024, New Vegas Center đã đón gần 3000 lượt khách mỗi ngày lễ, và tiếp tục duy trì hơn 1000 lượt khách trong ngày thường. Trong số đó, có đến 60% là người dân địa phương và 40% là khách du lịch. Những con số này khớp với mục tiêu của Chủ đầu tư Newstar Group trong việc xây dựng điểm đến biểu tượng của thành phố, thu hút khách du lịch và góp phần nâng cao chất lượng lưu trú trong khu vực.



Xét trên khía cạnh đời sống xã hội, dự án New Vegas và New Vegas Center đã mang đến làn gió mới đầy sức sống cho đời sống tinh thần, xã hội của người dân thành phố Hà Tiên. Trước đây, để có thể vui chơi thỏa thích tại các trung tâm mua sắm hiện đại, những khu vui chơi sầm uất, người Hà Tiên buộc phải đi quãng đường 3-4 tiếng đồng hồ để đến Cần Thơ, 5 tiếng để đến Rạch Giá, hoặc 2 tiếng để đi tàu qua đảo ngọc Phú Quốc. Bắt đầu từ năm 2023, bên cạnh các lễ hội truyền thống như Lễ Tao Đàn Chiêu Anh Các, Ok Om Bok,... thì người Hà Tiên còn được tham gia những đêm nhạc và sự kiện do Newstar Group tổ chức ngay tại khu vực trung tâm như Ngày hội áo dài, Đêm Hà Tiên Ngàn Sao nhân dịp lễ 2/9, Đêm Mùa Thu Hà Tiên cho dịp Tết Trung Thu, hay Lấp Lánh Ánh Hà Tiên tưng bừng đêm Giáng Sinh sôi động. Mỗi sự kiện đều được Newstar Group tổ chức công phu với các tiết mục âm nhạc, vui chơi giải trí đặc sắc, thu hút hàng nghìn gia đình với trẻ nhỏ cùng tề tựu. Lần đầu tiên tại Hà Tiên, người dân được thưởng thức những màn ca múa nhạc, những sân khấu DJ với hệ thống âm thanh xuất sắc, mang đến bầu không khí bùng nổ và thời thượng tại trung tâm thành phố.

Sân khấu đêm giáng sinh thu hút hơn 1000 người dân địa phương tại Hà Tiên

Chị Thoa và anh Hiệp - bậc phụ huynh của 2 đứa con sinh sống tại Hà Tiên - chia sẻ: "Thường thì một ngày đi làm về, cơm nước xong xuôi, mấy anh em tụ tập chút xíu, đi hát karaoke hoặc đi dạo rồi về ngủ. Hàng quán thì có nhiêu đó, người ở đây sẽ có quán quen để lui tới thường xuyên. Còn để mà đi chơi cho xịn thì chúng tôi đi lên Cần Thơ, Rạch Giá, hoặc đi tàu sang Phú Quốc. Kể từ khi có New Vegas Center, cứ mỗi tối cuối tuần, gia đình chúng tôi lại tụ họp cùng bạn bè và người thân để xem phim, trẻ nhỏ có khu vui chơi, có nhiều quầy kinh doanh đồ ăn, thức uống giải khát. Bình thường khu Chợ Đêm cũng chẳng sầm uất bằng." Tiếp nối truyền thống, vào dịp Tết Thiếu Nhi 1-6 tới đây, New Vegas Center trở thành tâm điểm sự kiện với hàng loạt trò chơi độc đáo chưa từng có như: Quay số trúng quà, Hát karaoke tặng gấu bông cho bé, Phi tiêu bong bóng cùng hàng loạt quà tặng siêu hấp dẫn cho các gia đình và trẻ nhỏ.



Diện mạo lộng lẫy tương lai của dự án khu đô thị cao cấp New Vegas

Chia sẻ từ góc độ phát triển đô thị, đại diện chủ đầu tư Newstar Group cho biết, ngay từ ban đầu, định hướng của Newstar Group không chỉ dừng lại ở công tác xây dựng dự án khu đô thị, mà còn tập trung tạo lập nên các khu vực điểm đến nhằm thu hút người dân và giữ chân khách du lịch, gia tăng khả năng lưu trú tại thành phố. Nhìn lại hành trình của chủ đầu tư dự án New Vegas (lô A5 thuộc Dự án Khu đô thị mới Hà Tiên) trong suốt một năm vừa qua, ta có thể thấy bức tranh sôi động của trung tâm Hà Tiên đang dần hiện hữu và đáng kỳ vọng hơn bao giờ hết.



Tiếp bước New Vegas, với các đề án quy hoạch toàn thành phố đa lĩnh vực từ hạ tầng giao thông, đầu tư, phát triển du lịch, nhiều chuyên gia nhận định rằng trong tương lai không xa Hà Tiên sẽ trở thành điểm đến đầu tư mới đáng chú ý bậc nhất khu vực Tây Nam Bộ.