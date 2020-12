Hà Tăng xúng xính diện váy dài tay xinh quá, chị em cũng nên sắm ngay 1 em để diện mùa lạnh

Nếu không thích những kiểu váy họa tiết cầu kỳ thì bạn có thể chọn váy suông tối giản, màu sắc cơ bản như trắng, be, kem... Kiểu váy này còn có thêm phần tay may bồng, đường cổ tay may cao cách điệu tạo cảm giác cổ điển, tiểu thư