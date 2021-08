Hà Tăng khoe thứ khiến các con mê mẩn suốt ngày, hóa ra là 2 món đồ chơi phát triển IQ cho bé siêu hot gần đây

Không chỉ nổi tiếng là "ngọc nữ" màn ảnh Việt, Hà Tăng còn được hâm mộ yêu mến bởi cách chăm sóc dạy dỗ con cái cực khéo léo và cẩn thận. Cô thường dành rất nhiều thời gian bên con, thường xuyên cho các con tiếp xúc với cây cỏ, thiên nhiên, chơi những trò chơi vận động ngoài trời... để phát triển toàn diện.

Mới đây, nữ diễn viên cũng vừa đăng tải trên trang cá nhân giới thiệu về một trò chơi giúp các nhóc tỳ nhà mình phát triển IQ siêu thú vị. Trong bài đăng cô hào hứng chia sẻ: "A fun way to give your brain a little workout! This is great for kids and adults too! It's addictive and fun! My kids like it. it keeps them very busy. Highly recommended" (Tạm dịch: Trò chơi trí tuệ này thực sự rất thú vị. Nó không chỉ dành cho trẻ em mà còn phù hợp với người lớn, cực vui và dễ gây nghiện! Những đứa nhóc nhà tôi rất thích trò này, say sưa chơi cả ngày. Mọi người nên thử nhé!).

Tăng Thanh Hà tiết lộ món đồ chơi mà 2 nhóc tỳ nhà cô say sưa chơi suốt những ngày qua.

Được biết món đồ chơi phát triển trí tuệ mà các bé nhà nàng ngọc nữ say mê là SmartGames IQ Puzzler Pro và SmartGames IQ Fit. Hai hộp đồ chơi này đều là sản phẩm của SmartGames - công ty hàng đầu trên toàn thế giới về các trò chơi gia đình logic nhiều cấp độ, được sản xuất tại Mỹ.

Cả hai đều là món đồ chơi giáo dục được rất nhiều trẻ em và người lớn trên thế giới yêu thích bởi tính sáng tạo, giúp người chơi phát triển trí thông minh. Cùng chung một kiểu thiết kế và tính năng, IQ Puzzler Pro và IQ Fit chỉ có một điểm duy nhất khác biệt đó chính là nếu IQ Fit là sản phẩm đồ chơi 3D thì IQ Puzzler Pro có 120 thử thách ở 3 chế độ chơi, bao gồm cả thử thách 2D & 3D.

Cả 2 được thiết kế với kích thước nhỏ gọn, tất cả được xếp ngăn nắp trong 1 hộp hình chữ nhật. Nhờ đó có thể dễ dàng cất trong túi quần áo, hay ba lô, để giải trí mỗi khi có thời gian rảnh. Mở chiếc hộp ra, bạn sẽ thấy những viên bi tròn bằng nhựa liên kết với nhau, kèm theo đó là 1 quyển sách giới thiệu về luật xếp, đề bài theo số thứ tự để người chơi chinh phục.

Mức độ khó sẽ tăng dần lên, nhưng theo nhiều fan của trò chơi này cho biết độ khó của nó sẽ càng kích thích bộ não của người chơi, khiến ai lỡ chơi rồi càng muốn giải được những đề bài khó nhằn đó.

SmartGames IQ Puzzler Pro được rất nhiều trẻ em và người lớn yêu thích.

Do học tập các gia đình phương Tây cho con trẻ sớm tiếp xúc với những trò chơi giáo dục phát triển trí thông minh nên nhiều bố mẹ Việt cũng đã bắt đầu áp dụng các phương pháp giáo này để nhóc tỳ nhà mình được thử thách bản thân. Đồng thời giúp bé rèn luyện cách tự vượt qua các chướng ngại vật đòi hỏi phải vận dụng não bộ để suy nghĩ và lập luận.

Trò chơi IQ Puzzler Pro và IQ Fit vận dụng những khối hình ghép nổi với màu sắc rực rỡ để bé luyện tập tư duy đa chiều. Qua đó, trẻ sẽ mở rộng hơn về lối tư duy, suy nghĩ, học được cách sắp xếp, đồng thời tận hưởng những giờ phút vui chơi thư giãn và ý nghĩa.

Hiện tại SmartGames IQ Puzzler Pro được bán trên trang điện tử Amazon với giá là 15,72 USD (Khoảng 360.000 đồng) giá này chưa bao gồm phí vận chuyển. Tuy nhiên, trò chơi cũng được nhập khẩu về Việt Nam và được bán trên nhiều cửa hàng đồ chơi dao động trong khoảng 390.000 – 690.000 đồng.

SmartGames IQ Fit có giá trong khoảng 280.000 – 690.000 VNĐ.

Còn hộp trò chơi SmartGames IQ Fit bày bán trên sàn điện tử Amazon giá 12 USD (Khoảng 280.000 đồng) giá này chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Giá sản phẩm được bán trên thị trường đồ chơi Việt Nam trong khoảng 280.000 – 690.000 đồng

Ngoài ra, bạn có thể mua combo cả hai bộ đồ chơi này với mức giá hời hơi hẳn là 975.000 đồng tại sàn thương mại điện tử Fado.