Hà Tăng chỉ tập tành vào khung giờ "tréo ngoe" này: Tưởng không tốt mà lại tốt không tưởng, giúp hiệu quả giảm cân nhanh gấp bội

Theo dõi hình ảnh của Hà Tăng hẳn nhiều người sẽ nhận ra, cô thường xuyên tập luyện vào buổi tối. Không chọn tập tành vào sáng sớm hay cuối chiều như nhiều người vẫn làm, Hà Tăng chỉ thường tập luyện vào tối muộn. Điều này tưởng vô lý nhưng hóa ra lại cực hợp lý, giúp việc giảm cân giữ dáng hiệu quả.



Theo Barbara Philips, bác sĩ tại Đại học Kentucky chia sẻ việc tập luyện vào buổi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp ngăn chặn nguy cơ tích mỡ do dư thừa năng lượng. Ngoài ra theo một nghiên cứu của Đại học The New England ở thành phố Birmingham (Anh) chỉ ra rằng khi tập luyện buổi tối, người tập thường có xu hướng tập nhiều hơn cả về thời gian lẫn cường độ. Từ đó đem lại hiệu quả cao hơn, lượng calories bị đốt cháy nhiều hơn.

Bên cạnh đó, những động tác tập tành nhẹ nhàng vào buổi tối cũng giúp thúc đẩy tuẩn hoàn máu, giúp da dẻ hồng hào và đem lại giấc ngủ ngon hơn sau đó. Với những người thường xuyên khó ngủ, bạn nên dành ra 15 – 30 phút tập luyện nhẹ nhàng vảo buổi tối, bạn sẽ thấy dễ ngủ và ngủ sâu hơn.

Với Hà Tăng – cô vừa là mẹ bỉm sữa lại vừa điều hành công việc kinh doanh bận rộn, vậy nên việc tập luyện vào buổi tối cũng là thời điểm hợp lý vì các con đã đi ngủ, không gian yên tĩnh dễ dàng tập luyện. Nếu bạn cũng đang không biết nên tập luyện vào thời điểm nào để giảm cân giữ dáng thì còn chờ gì mà không học ngay Hà Tăng, dành ra ít phút trước khi đi ngủ để tập tành.