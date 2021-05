Hà Nội: Yêu cầu Top Hotel Hữu Nghị giải trình thông tin "chi phí cho công an, nhân viên y tế" trong bảng giá "chặt chém" người cách ly gây bức xúc

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm đã khẩn trương vào cuộc, yêu cầu khách sạn phải giải thích và đối thoại với các công dân đang cách ly tại khách sạn. Sau đó, phía Top Hotel Hữu Nghị đã thống nhất, sẽ tính giá cách ly tại khách sạn với mức 900 nghìn/ người/ ngày thay vì mức giá lên tới gần 2 triệu đồng gây bức xúc trước đó.

Suất ăn ở khách sạn

Đáng chú ý, trong bảng giá được khách sạn Top Hotel Hữu Nghị đưa ra, có mục kê "chi phí cho cơ quan chức năng, công an phòng chống dịch, trực an ninh 24/4" với lý giải rằng khách sạn phải tự chi trả, do đó thu của khác. Phó Chủ tịch Long tỏ ra vô cùng bất bình với thông tin này.

"Ngay tại buổi làm việc đêm qua, chúng tôi đã yêu cầu phía khách sạn phải giải trình về vấn đề này. Quận khẳng định, lực lượng công an và y tế không được một xu nào từ đây cả, từ trước tới nay đều toàn tâm phục vụ phòng chống dịch COVID-19", lãnh đạo quận bức xúc.

Ông Long cho biết thêm, cũng tại buổi làm việc đêm qua, phía Top Hotel Hữu Nghị đã thừa nhận sai sót của mình.

"Quận đã chỉ đạo khách sạn phải có báo cáo giải trình ngay trong hôm nay. Khi có thông tin cụ thể sẽ xem xét hình thức xử lý", ông Long nói và cho biết quận cũng yêu cầu phía khách sạn phải cung cấp tài liệu, hóa đơn chứng từ liên quan tới việc thu phí người cách ly, phải công khai minh bạch khi báo chí yêu cầu.

Buổi làm việc tối 9/5

Cùng chung bức xúc từ phía chính quyền, Đại tá Nguyễn Thành Long, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cũng khẳng khái bác bỏ thông tin "chi phí cho lực lượng chức năng, công an" vừa đề cập ở trên. Đại tá Long cho biết biên bản ghi nhận vụ việc đã được đoàn công tác do lãnh đạo quận lập trong quá trình làm việc trực tiếp với phía khách sạn, đại diện Top Hotel Hữu nghị đã nhận biên bản.

Cơ quan chức năng quận yêu cầu khách sạn phải nhanh chóng xử lý, phản hồi và đính chính về thông tin vô căn cứ nói trên.

Khách sạn đã hạ giá xuống còn 900 nghìn đồng/ ngày

Giám đốc khách sạn nói gì?

Tại buổi làm việc với đoàn công tác, ông Hoàng Tất Đạt - Giám đốc khách sạn Top Hotel Hữu Nghị đã có giải trình về vụ việc này.

Cụ thể: Văn bản thu từ 1,2 đến 1,7 triệu đồng/người/ngày bao gồm chi phí cho công an, y tế, do ông Nguyễn Trung Kiên - Phó giám đốc khách sạn Top Hotel Hữu Nghị ký, văn bản này không có hiệu lực.

Theo lý giải của ông Đạt và nhân viên, thu tiền người cách ly có đề cập đến việc chi phí cho chính quyền, công an, y tế, là chi phí các suất ăn, nước uống (không chi tiền) cho cán bộ, chiến sĩ khi túc trực tại khách sạn Top Hotel Hữu Nghị.

Giám đốc khách sạn cho biết thêm, sau khi người cách ly phản ứng về khoản thu, ngày 8/5, khách sạn đã ban hành văn bản thu phí của khách cách ly là 900 nghìn đồng/người, ông Đạt nói.

Bảng giá này khách sạn cho rằng không có giá trị

Trước đó, trưa 9/5, chúng tôi nhận được thông tin phản ánh của một số người trong nhóm lao động từ Nhật Bản trở về cho biết, khoảng hơn 100 lao động về Việt Nam từ ngày 24/4, theo quy định đã hết thời hạn cách ly 14 ngày.

Tuy nhiên, mới đây Bộ Y tế tăng thêm 7 ngày, nâng tổng số ngày cách ly đối với người từ Nhật Bản trở về là 21 ngày. Như vậy những người đang cách ly tại đây sẽ phải ở lại thêm 7 ngày, nhiều người phải bỏ thêm khoản tiền hàng chục triệu do giá quá đắt.

Cụ thể, phía khách sạn thu từ 1,2 đến 1,7 triệu đồng/người/ngày cách ly. Số tiền này bao gồm tiền ăn 3 bữa, nước uống, điện nước... và tiền chi phí cho các cơ quan chức năng.

Nhiều người cho rằng, với giá thuê phòng trong điều kiện dịch Covid-19 và thuộc diện cách ly như trên là không hợp lý.