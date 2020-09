Hà Nội: Xác định danh tính đôi nam nữ rơi từ tầng 35 chung cư cao cấp tử vong trong đêm, để lại mảnh giấy "chúng tôi không chết"

Liên quan đến vụ việc hai người rơi từ tầng cao chung cư cao cấp xuống đất tử vong tại đường Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, ngày 10/9 cơ quan chức năng bước đầu đã xác định được danh tính hai nạn nhân.

Chung cư nơi xảy ra vụ việc.

Theo đó, 2 nạn nhân được xác định là Nguyễn Hoàng A. (SN 1996, địa chỉ ở tòa 24T khu Đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội) và Nguyễn H. (SN 1996, ở khu Tập thể Lâm nghiệp, phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội).



Theo nguồn tin cho biết, 2 nạn nhân thuê căn hộ tầng 35 của chung cư trên và khả năng họ nhảy xuống tự tử.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một mẩu giấy có ghi nội dung xin hiến tạng sau khi chết, nếu còn dùng được. Đáng chú ý, trong đó còn có dòng chữ được viết bằng tiếng Anh "We are not die" (tạm dịch: chúng tôi không chết), tờ Công an nhân dân thông tin.

"Có 2 nạn nhân một nam và một nữ rơi từ trên cao xuống tử vong. Khả năng là tự tử. Cơ quan công an vẫn đang điều tra xác định nguyên nhân", nguồn tin cho hay.