Hà Nội: Xác định 59 trường hợp liên quan học sinh trường Ngôi Sao nhiễm Covid-19

Ngày 19/5, CDC Hà Nội đã thông tin về bệnh nhân N.H.Q, nam, sinh năm 2007, là học sinh Trường Liên cấp Ngôi Sao Hà Nội, địa chỉ: P801 Center Point 27 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân (được xác định là BN4569). Bệnh nhân là F1 (con thứ 2) của BN3633 (bệnh nhân H.) và BN3634 (bệnh nhân T.).

Các trường hợp liên quan BN4569 đến lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Ngày 12/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội (xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất). Ngày 18/5, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt (38 độ C), kèm theo mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính (mẫu do CDC Hà Nội thực hiện)

Các trường hợp liên quan BN4569 được Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Sau khi nhận được thông tin về ca mắc Covid-19 mới, Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân đã phối hợp Trạm Y tế phường Nhân Chính điều tra xác minh các F và các trường hợp liên quan để kịp thời xử lý lấy mẫu xét nghiệm, cách ly đảm bảo đúng quy định.



Qua điều tra dịch tễ: Ngày 3/5, buổi sáng bệnh nhân đến Trường Liên cấp Ngôi Sao Hà Nội có tiếp xúc với 5-6 bạn; đi mua nước ở sau trường học tiếp xúc với cô thu ngân hàng tạp hóa Circle K; đi mua sách tại nhà sách ADC trên đường Hoàng Đạo Thúy. Từ 18 - 21 giờ đến Câu lạc bộ Toán học để học thêm tại 82 Nguyễn Tuân. Lớp học có 51 bạn học cùng và 7 thầy cô giáo, trợ giảng và nhân viên văn phòng. Qua điều tra sơ bộ có 6 học sinh và 1 giáo viên là công dân trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Trung tâm Y tế quận lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan tại Câu lạc bộ Toán học ở 82 Nguyễn Tuân

Ngày 4/5, bệnh nhân đến trường lấy sách vở có tiếp xúc với 4 bạn cùng lớp và 1 phụ huynh. Ngày 8/5, xuống P1507 ĐN2 tòa Center Point, 27 Lê Văn Lương tiếp xúc với 1 người. Sau đó xuống tầng 1 tòa B3.7 uống cà phê tại quán B.Coffee. Ngày 9 - 12/5 ở tại nhà tầng 8, ĐN2 Tòa nhà Center Point.



Trung tâm Y tế quận đã phối hợp Trạm Y tế phường Nhân Chính và gia đình bệnh nhân điều tra xác minh các F và các trường hợp liên quan để kịp thời xử lý lấy mẫu xét nghiệm, cách ly đảm bảo đúng quy định.

Chiều 19/5, Trung tâm Y tế quận đã lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan tại Câu lạc bộ Toán học ở 82 Nguyễn Tuân; đồng thời, xử lý môi trường tại khu vực này. Quận Thanh Xuân tiếp tục thực hiện Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 17/5 về việc thành lập cách ly y tế tại tầng 8 đơn nguyên 2, tòa nhà Center Point, 27 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân để phòng, chống dịch Covid- 19 (tầng nhà bệnh nhân đang sống) đến 21 giờ ngày 26/5.