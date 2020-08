Hà Nội: Vinmec là bệnh viện an toàn trong đợt kiểm tra phòng dịch COVID-19

Từ 25/7 đến nay, Hà Nội ghi nhận 36 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 11 ca mắc ngoài cộng đồng và hầu hết đều phát hiện từ các bệnh viện. Chính vì vậy, bệnh viện là khu vực Sở Y tế Hà Nội quan tâm hàng đầu trong mùa dịch bệnh COVID-19. Sở đã thành lập các đoàn kiểm tra tại các bệnh viện, đến nay đã kiểm tra được 46/80 bệnh viện trực thuộc, trong đó có 30/41 bệnh viện công lập, 16/39 bệnh viện tư nhân. Kết quả: 36/46 bệnh viện an toàn, 7/46 bệnh viện an toàn ở mức thấp. Vinmec Times City là bệnh viện đạt điểm kiểm tra cao.

Tại Vinmec Times City, đoàn kiểm tra bệnh viện theo Bộ tiêu chí "Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp" với 37 nội dung như: Các biện pháp phòng ngừa chung, Sàng lọc và phân luồng, Đào tạo và tập huấn... Bệnh viện Vinmec Times City được Sở Y tế đánh giá đã xây dựng đầy đủ các phương án phòng chống dịch theo 4 giai đoạn, bao gồm cả kế hoạch cách ly bệnh viện, các kế hoạch đón tiếp người bệnh COVID-19 trong trường hợp cấp cứu khẩn cấp với các chuyên khoa trọng điểm như Sản, phẫu thuật, nội soi; công tác sàng lọc, phân luồng tiếp đón người bệnh nghi ngờ COVID-19 cũng như các biện pháp phòng ngừa an toàn cho nhân viên và người bệnh... Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao sự tổ chức khoa học, thực hiện nghiêm túc, bài bản của bệnh viện trong cả chuyên môn và vận hành bệnh viện trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp hiện nay.

Từ khi có dịch COVID-19, đặc biệt từ cuối tháng 7/2020, ngay khi dịch tái xuất hiện trong cộng đồng, cùng với tất cả các bệnh viện trong toàn Hệ thống Y tế Vinmec trên cả nước, Vinmec Times City tại Hà Nội nghiêm túc tuân thủ thực hiện sàng lọc với 100% khách hàng, đối tác và cán bộ, nhân viên y tế.

Bệnh viện có các phương án phân vùng nguy cơ lây nhiễm tại các khu vực tiếp đón cũng như các phương án tiếp nhận, thu dung, vận chuyển và điều trị người bệnh trong trường hợp dịch bệnh lan rộng và có yêu cầu từ cơ quan y tế. Đặc biệt, khi giãn cách xã hội, bệnh viện đã triển khai ngay các hoạt động chăm sóc sức khỏe từ xa nhằm đảm bảo người bệnh được chăm sóc và điều trị liên tục.

Luôn thực hiện triệt để các khuyến cáo của Bộ Y tế cũng như các tiêu chuẩn y khoa thế giới, Vinmec Times City đã được các tổ chức y tế hàng đầu trong nước và khu vực đánh giá là môi trường y tế an toàn cao. Bệnh viện là cơ sở y tế tiên phong ở Việt Nam cho đến nay 2 lần được công nhận đạt chuẩn JCI – Tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả trong lĩnh vực y tế khắt khe thế giới. Năm 2015 và 2019, Vinmec Times City cũng đã được Hiệp hội quản lý bệnh viện châu Á (HMA) vinh danh với 2 giải thưởng ‘Bệnh viện tiến bộ" và "An toàn người bệnh".