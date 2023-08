Hà Nội và miền Bắc đón mưa lớn từ chiều tối nay, cảnh báo ngập vào giờ tan tầm

Sau chuỗi ngày tạnh ráo, một vài nơi có nắng với nền nhiệt cao nhất trên 34 độ thì từ chiều tối nay (23/8) khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, từ đêm qua (22/8) đến sáng nay (23/8) ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 22/8 đến 08h ngày 23/8 có nơi trên 50mm như: Kan Hồ 2 (Lai Châu) 72.8mm, Nậm Chảy (Lào Cai) 59.8mm, Cốc Pàng (Cao Bằng) 171.8mm, Thái An (Hà Giang) 122.4mm,...

Dự báo từ chiều và đêm 23/8 đến đêm 24/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm. Từ ngày 25/8 mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.



Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Từ chiều nay, mưa lớn bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ.

Khu vực Hà Nội: Ngày 23/8 có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Về đợt mưa này tại Hà Nội, mưa lớn chủ yếu tập trung từ đêm 23/8 và ngày 24/8, nguy cơ ngập tại nhiều tuyến phố. Từ ngày 25/8, mưa giảm dần.

Cảnh báo: Từ 13h chiều nay, mưa bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, nguy cơ mưa vào giờ tan tầm tại nhiều khu vực. Chính vì vậy, người dân cần theo dõi các bản tin thời tiết để có sự chuẩn bị. Đồng thời nguy cơ xảy ra tình trạng tắc đường khi có mưa lớn, ngập úng tại nhiều tuyến phố.

Trong khi đó, các tỉnh từ Thanh Hoá - Ninh Thuận những ngày qua đã có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như Con Cuông (Nghệ An) 37.3 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37.5 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37.5 độ.

Ngày 23/8, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Từ ngày 24/8, phạm vi nắng nóng thu hẹp từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Dự báo nắng nóng tại các tỉnh Trung Bộ còn kéo dài đến 28/8.