Hà Nội và các tỉnh phía Bắc sắp được "giải khát", đón mưa dông diện rộng từ chiều tối mai

Trong những ngày vừa qua, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc bước vào đỉnh điểm của nắng nóng gay gắt với nền nhiệt một số khu vực lên đến 40 độ.

Ngày hôm nay (02/6), các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt.

Đặc biệt, ở khu vực Sơn La, Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Các khu vực khác ở Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày mai (03/6), ở khu vực Sơn La, Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ như: Chi Nê, Lạc Sơn (Hòa Bình), Láng (Hà Nội), Phủ Lý (Hà Nam), Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Tây Hiếu (Nghệ An), Đô Lương (Nghệ An), Đông Hà (Quảng Trị), Ba Tơ (Quảng Ngãi),…;

Các nơi khác ở Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội trong những ngày vừa qua luôn ở mức >45 độ.

Khu vực Hà Nội: Ngày mai (03/6), có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; chiều tối khả năng có mưa dông.



Nắng nóng kéo dài với nền nhiệt phổ biến 36-39 độ, thời tiết oi bức cùng với thời gian có nhiệt độ trên 35 độ kéo dài, từ 10-19 giờ/ngày đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống cũng như đời sống sản xuất của người dân.

Tuy nhiên, theo dự báo, trong những ngày sắp tới, Bắc Bộ sẽ đón mưa giông liên tiếp. Cụ thể:

Khoảng từ chiều tối ngày 03/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp hội tụ gió trên tầng cao, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng.

Đợt mưa này sẽ diễn ra đến ngày 4/6 với mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Đến đêm 06/6 - 11/6 khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh, đặc biệt, vùng núi có khả năng mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, mưa lớn xảy ra ngay sau một đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt nên nguy cơ cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi phía Bắc.