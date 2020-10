Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường gây mưa lớn diện rộng, nền nhiệt giảm mạnh từ mai

Thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo khoảng ngày 14 - 15/10, một đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta, gây mưa rào và dông rải rác cho các tỉnh miền Bắc.

Trong khi đó, trên biển Đông, bão số 7 đang hoạt động với cường độ mạnh, giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Trung Bộ nối với bão số 7 kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên ngày hôm nay (13/10), ở các tỉnh Trung Trung Bộ còn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 20-50mm, có nơi trên 70mm; riêng ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế khoảng từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm nay mưa giảm dần.

Cảnh báo: Từ ngày mai (14/10) đến ngày 16/10, do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 150-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Tại miền Trung ngày hôm nay (13/10), các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to.

Ảnh minh họa.

Về ảnh hưởng của không khí lạnh. Khối không khí lạnh lần này được dự báo có cường độ mạnh hơn, khiến nền nhiệt nhiều khu vực Bắc Bộ giảm mạnh.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay 13/10 tại Hà Nội, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất cũng không quá 31 độ, trời mát mẻ.

Tuy nhiên từ mai 14/10, Hà Nội bắt đầu mưa to. Mưa có thể kéo dài đến hết ngày 15/10. Sang ngày 16/10, mưa giảm. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội trong 2 ngày tới chỉ dao động từ 23 - 25 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C.

Trong khi đó, các tỉnh vùng núi phía Bắc nền nhiệt cũng sẽ giảm mạnh. Trời lạnh về đêm và sáng sớm.