Hà Nội: Tú ông môi giới sugar baby bán dâm giá 4,5 triệu đồng mỗi lượt

Trước đó, khoảng 20h ngày 17/5, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy tiến hành kiểm tra hành chính 2 khách sạn trên đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 2 khách sạn có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Đấu tranh khai thác, các đối tượng mua dâm khai nhận đã tham gia hội nhóm Zalo có tên “Vip PG*sgbb…” để tìm kiếm gái bán dâm quan hệ tình dục.

Theo đó, các đối tượng thỏa thuận với trưởng nhóm giá mua dâm là 4,5 triệu đồng/ 1 lần quan hệ tình dục với gái bán dâm.

Cù Ngọc Hà (SN 1991, trú tại Hương Xạ, Hạ Hòa, Phú Thọ) bị tạm giữ để điều tra để điều tra hành vi Môi giới mại dâm.

Từ lời khai của các cặp đôi này, Công an quận Cầu Giấy đã xác định được đối tượng trưởng nhóm môi giới mại dâm là Cù Ngọc Hà (SN 1991, trú tại Hương Xạ, Hạ Hòa, Phú Thọ). Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 18/5, Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ hình sự đối tượng Cù Ngọc Hà. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.