Hà Nội: Truy tìm tài xế gây tai nạn làm 2 mẹ con bắn xa hàng trăm mét rồi bỏ chạy

Theo thông tin ban đầu: vào khoảng 22h30' ngày 10/10/2021, một vụ tai nạn trước số nhà 90 TT20 đường Văn Khê (khu đô thị Văn Phú thuộc phường Phú La, Hà Đông) hướng ngã ba Kiến Hưng đi ngã tư Văn Phú (QL6).



Khi xảy ra tai nạn, anh Hoàng Trọng P. (SN 1990), trú tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội điều khiển xe mô tô chở mẹ là bà Đặng Thị H. (SN 1968).

Khi đi đến trước cửa số nhà 90 TT20 đường Văn Khê thì va chạm với 1 xe ô tô con tối màu đi từ sau lao tới.

Chiếc xe ô tô bỏ chạy có đặc điểm từ 5-7 chỗ, tối màu, gầm cao.

Công an quận Hà Đông cho biết, thời điểm xảy ra sự việc trời mưa to, đường vắng. Tuy nhiên, do tốc độ chạy quá cao, khoảng trên dưới 90km/h, nên sau khi húc trúng mẹ con anh P., chiếc ô tô tiếp tục phóng vọt, tóe lửa mặt đường, đẩy hai nạn nhân cách vị trí va chạm chừng 100m. Sau đó, lái xe nhẫn tâm trốn chạy.

Mẹ con anh P. nhập viện trong tình trạng bị thương rất nặng, đến hôm nay 12/10 dù trải qua phẫu thuật vẫn chưa tỉnh.

