Hà Nội: Trộm lại chiếc ô tô của chính mình sau khi đem đi cầm cố mà không có tiền chuộc

Trước đó, Công an xã Bát Tràng nhận đơn trình báo của anh Nguyến Đức C (trú tại xóm 5, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm) về việc tối ngày 22/9, anh C để xe ô tô nhãn hiệu CHEYROLET COLORADO mang BKS 29H 288.xx ở đầu ngõ 205 Giang Cao, Bát Tràng rồi về nhà.

Đến khoảng 12h, ngày 23/9, anh C phát hiện xe bị mất và trong xe có hơn 100 triệu đồng.



Đối tượng Phạm Việt Hải.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an huyện Gia Lâm đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ thủ phạm trộm cắp chiếc xe là Phạm Việt Hải.

Tại cơ quan Công an, đối tượng cho biết khoảng tháng 9/2019 anh ta có vay thế chấp ngân hàng để mua và sử dụng chiếc xe trên. Đến khoảng tháng 3/2020 Hải đã cầm cố chiếc xe này cho anh C.

Tháng 9/2020, thông qua mạng xã hội, Hải biết 2 thanh niên đang tìm mua xe nên đã kết nối rồi trộm và đưa vào Nghệ An để tiêu thụ, tuy nhiên không thống nhất được giá nên Hải đã cầm cố 250 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Gia Lâm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.