Hà Nội: Triệu tập nam thanh niên 17 tuổi liên quan vụ đuổi đánh, đập phá xe người đi đường sau va chạm với thai phụ

Liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên đi xe máy tông vào xe chở bà bầu, còn ngang ngược cầm gậy đuổi đánh, đập phá phương tiện của người nhắc nhở, chiều 24/9, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đã triệu tập một nam thanh niên trong vụ việc trên.

Nhóm thanh niên xảy ra va chạm với người phụ nữ mang thai sau đó có hành động đập phá xe của người đi đường.

"Nam thanh niên trên từng liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích, đang trong thời gian bị Công an quận Hai Bà Trưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Công an quận Thanh Xuân cũng đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo Công an TP Hà Nội", vị lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết.

Theo lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, nam thanh niên bị triệu tập 17 tuổi. Thanh niên này có va chạm giao thông với một phụ nữ nhưng không có hành động hành hung.

Rất đông người dân có mặt chứng kiến sự việc.

Khi người dân chạy tới bênh vực người phụ nữ, nam thanh niên và nhóm bạn đi cùng tức giận nổi máu côn đồ, mang gậy ra đập phá xe máy, hủy hoại tài sản của người đi đường.

"Đơn vị đã báo cáo Giám đốc Công an TP.Hà Nội và nhận được chỉ đạo xử lý nghiêm những đối tượng liên quan để răn đe trước pháp luật", vị lãnh đạo công an quận Thanh Xuân cho biết thêm.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang làm rõ vụ việc.