Hà Nội: Tòa chung cư hoành tráng xây hơn chục năm mới... gần xong, người mua cầu cứu vì đã nộp tới 140% tiền mà vẫn phải ở nhà thuê

Đi qua đường vành đai 3 (đoạn xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì) bất cứ ai cũng đều chứng kiến tòa nhà chung cư cao tầng lừng lững bên đường. Đáng nói, từ hơn chục năm nay, tòa nhà này vẫn luôn trong tình trạng "bỏ hoang", thi thoảng lại có vài công nhân dọn dẹp hoặc treo lơ lửng trên bức tường để chắp vá những chỗ hoen ố, nứt nẻ.

Có người nói rằng: "Đó là cách giữ hình ảnh để DIỄN cho người mua nhà xem, rằng các căn hộ ở đây đang trong tình trạng hoàn thiện...".

Cận cảnh tòa nhà xây dựng hơn chục năm mới hoàn thành nhưng chưa thể bàn giao

Quả thực, nếu nhìn từ bên ngoài, tòa nhà này giống như đã hoàn thiện, thâm chí nếu không biết có thể nghĩ rằng đang có người ở rồi. Nhưng thực chất, nó giống như một chiếc thùng rỗng mới mua. Bên ngoài "mượt mà", nhưng bên trong vẫn ngồn ngang với hàng loạt hạng mục chưa hoàn thiện và không có dấu hiệu của việc thi công hoàn thiện.

Cảnh ngổn ngang phía bên trong tòa nhà

Chia sẻ với chúng tôi, một người mua nhà tại dự án này cho biết, vì quá bức xúc nên những người như anh đã phải kéo nhau lên tận Bộ Công an cầu cứu Bộ trưởng, căng băng rôn phản đối chủ đầu tư. Tiền mua nhà là tất cả những gì họ gom góp được trong nhiều năm công tác, thậm chí còn phải vay mượn thêm nhằm theo đuổi "giấc mơ chung cư cao cấp". Giờ đây, nhiều người đã lâm vào cảnh đường cùng, nợ nần chồng chất mà nhà vẫn phải đi thuê.

BỊ "RU NGỦ", NỘP TỚI 140% TIỀN MÀ NHÀ VẪN KHÔNG CÓ

Có rất nhiều tình huống "sống dở - chết dở" của những người đã mua nhà tại chung cư này. Đáng nói nhất là những người mua nhà vì "đâm lao nên phải theo lao" đã đóng đủ số tiền nhưng chưa được nhận nhà thì đã qua đời.

Nhiều người nhà từng phải đội năng đi cầu cứu

Trao đổi với chúng tôi, chị Phạm Thanh Thủy - đại diện cho các khách hàng đã mua căn hộ tại chung cư này cho biết, không ít người trong số họ đã mua lại nhà của các cán bộ chiến sĩ Báo Công an Nhân dân từ năm 2010. Đến nay, hơn 10 năm đã trôi qua nhưng Chủ đầu tư dự án (Báo Công an Nhân dân) vẫn chưa bàn giao nhà cho khách hàng.

Qua chừng ấy thời gian, họ thậm chí đã phải nộp thêm tiền "chênh" nhưng "ước mơ chung cư cao cấp" vẫn xa vời vợi. Bất đắc dĩ, họ đội nắng, mang theo băng rôn tập trung tới chân dự án để phản đối, nhằm đòi quyền lợi chính đáng.

"Tổng cộng số tiền chúng tôi đã đóng từ năm 2010 cho đến nay là 130-140% số tiền mua căn hộ. Dự án chậm trễ nên bị đội giá nhưng chúng tôi đã phải chịu và chấp nhận đóng thêm 30-40% giá trị thực của căn hộ", chị Thủy bức xúc.

Là một người mua lại "suất" mua căn hộ tại đây, anh N.T.N từng gửi gắm rất nhiều kỳ vọng về một không gian sống chất lượng, môi trường sống văn minh cùng những người hàng xóm là các cán bộ, chiến sĩ công an. Tuy nhiên cũng chừng ấy thời gian, 10 năm có lẻ, anh N. đi hết từ thất vọng này tới thất vọng khác.

"Nghe giới thiệu đây là chung cư dành cho cán bộ, nhân viện Báo CAND ai cũng phải hãnh diện vì tương lai sẽ được ở cùng với các sếp trong ngành. Em tôi không có đủ tiền nộp theo tiêu chuẩn nên để lại, tôi cũng phải đi vay mượn nộp vào theo đủ tiến độ, bây giờ thì mất hết tình cảm, chẳng dám nhìn mặt nhau vì khoản nợ không thể trả", anh N. chia sẻ.

Một khách hàng khác là anh Nguyễn Đình Thục cũng bức xúc tố cáo việc Chủ đầu tư đã nhiều lần hứa rồi thất hứa. Gần đây nhất là cam kết từ phía Chủ đầu tư sẽ giao nhà trước ngày 10/2/2020 (tại cuộc họp ngày 25/10/2019) tiếp tục bị phá vỡ. Hơn 1 năm sau kể từ "cái hẹn" ấy, anh cùng nhiều người khác vẫn phải có mặt ở đây để đòi quyền lợi.

Vị trí cực kỳ thuận tiện

THẤT VỌNG NỐI TIẾP THẤT VỌNG

Ngày 25/3/2021 đồng loạt cán bộ chiến sĩ cùng những người mua nhà đã có đơn tập thể gửi Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị được bàn giao nhà và chuyển kết luận thanh tra chung cư Báo CAND sang cơ quan điều tra để làm rõ dấu hiệu vi phạm hình sự.

Nội dung đơn phản ánh cũng nói về Kết luận thanh tra đã nói đến trách nhiệm thuộc về một số lãnh đạo báo trong những năm 2003 – 2019".



"Sau khi công bố Kết luận thanh tra, cán bộ chiến sĩ, nhân viên của Báo đã rất phấn khởi và tin tưởng rằng, các cá nhân có sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của ngành Công an và theo pháp luật.

Tuy nhiên, cho đến nay, đã hơn 4 tháng trôi qua, chúng tôi thêm một lần nữa vô cùng bức xúc khi những chỉ đạo xử lý nghiêm sai phạm xảy ra tại Dự án chung cư Báo CAND của đồng chí Bộ trưởng đã không được thực hiện nghiêm minh. Những cá nhân sai phạm trong Kết luận thanh tra đến nay không khắc phục hậu quả nhưng cũng không bị xử lý, gây bức xúc và gây mất niềm tin nghiêm trọng trong cán bộ chiến sĩ, đảng viên".

Sau hơn chục năm vẫn vậy

Các cư dân cầu cứu Bộ trưởng về việc công trình ngày càng xuống cấp sau 12 năm, trong khi đó, nhiều cán bộ chiến sĩ và người mua nhà đã rơi vào tình cảnh bần cùng hóa, kiệt quệ về mọi mặt; nhiều cán bộ chiến sĩ phải đi thuê nhà, sống tạm bợ.

Họ phải vay mượn tiền ngân hàng để nộp vào dự án này, nhưng 12 năm qua, nhà không có, nợ nần chồng chất. Dự án chung cư Báo CAND thực sự trở thành điểm nóng, ảnh hưởng xấu tới uy tín của Báo CAND nói riêng và lực lượng CAND nói chung.

Dù đã cơ bản hoàn thiện

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến nay dự án chung cư Báo Công an nhân dân đã thi công xong phần thô và sơn ngoài. Tuy nhiên, công trường được vây kín bởi hàng tôn cũ và không có hoạt động thi công.

Theo tìm hiểu, dự án nhà ở chung cư Báo Công an nhân dân là công trình do Báo Công an nhân dân làm chủ đầu tư, Tổng công ty 36 là nhà thầu thi công.

Toà nhà được thiết kế xây dựng cao 25 tầng, trong đó 22 tầng nổi, 1 tầng kỹ thuật và 2 tầng hầm, tổng số 188 căn hộ. Theo dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 8/2012.

Tuy nhiên, sau 10 năm khởi công, dự án chung cư Báo Công an Nhân dân vẫn không thể về đích gây nhiều bức xúc cho người mua nhà. Đặc biệt, dự án này đã trở thành vấn đề "nóng" được đưa ra chất vấn tại 4 kỳ họp báo thường kỳ Chính phủ mới đây.

Từng giải thích về việc kéo dài tiến độ thanh tra, kiểm tra dự án chung cư Công an nhân dân tại cuộc họp báo Chính phủ diễn ra vào tháng 9/2019, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc nói: "Vì dự án này đã trải qua 9 năm, qua các thời kỳ của các lãnh đạo, với các quy định của từng thời kỳ".

Sau hơn chục năm nhưng cơ sở hạ tầng vẫn ngổn ngang