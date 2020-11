Hà Nội: Tìm hai mẹ con "mất tích" 10 ngày không liên lạc với gia đình

Ngày 4/11, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Công an xã Văn Khê, huyện Mê Linh nhận tin trình báo của gia đình chị Phạm Thị Bích Yến (SN 1988; HKTT: Khê Ngoại, Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội) về việc chị Yến cùng con trai là cháu Đinh Duy Mạnh (SN 2014) đi khỏi nhà từ 17h ngày 26/10/2020 đến nay chưa về.

Hình ảnh hai mẹ con chị Yến.

Đặc điểm chị Yến: cao 1m65, nặng 80kg, tóc để ngang vai, điều khiển xe ô tô Huyndai Getz màu xám bạc, BKS 30A-730.91. Đặc điểm cháu Mạnh: cao 1m, nặng 30kg, mặc quần dài màu tối, áo khoác học sinh màu xanh trắng, balo màu đỏ.

Ai biết hoặc nhìn thấy hai mẹ con chị Yến ở đâu xin báo cho Công an xã Văn Khê, huyện Mê Linh (Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng Công an xã - SĐT 0356442014) hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội.