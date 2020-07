Hà Nội thu học phí năm học tới như thế nào?

Cụ thể, UBND Thành phố đề xuất mức thu học phí năm học 2020-2021 giữ nguyên như năm học trước.

Mức thu học phí như năm học 2019-2020 là: đối với trẻ nhà trẻ, mẫu giáo (không bao gồm trẻ 5 tuổi), học sinh THPT; giáo dục thường xuyên cấp THPT có mức thu thành thị là 217.000 đồng/tháng; học sinh nông thôn 95.000 đồng/ tháng; học sinh xã miền núi 24.000đồng/ tháng.

Đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh THCS, giáo dục thường xuyên cấp THCS, mức thu mỗi tháng đối với học sinh thành thị là 155.000 đồng/ tháng; học sinh nông thôn 75.000 đồng/ tháng; học sinh xã miền núi 19.000 đồng.

Hà Nội dự kiến không tăng học phí năm học 2020-2021.

Các đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh diện chính sách không bị ảnh hưởng vì các đối tượng này đã được hưởng chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định. Kinh phí thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho các đối tượng này dự kiến hàng năm khoảng 20,533 tỉ đồng.

UBND Thành phố Hà Nội cho biết, năm học 2019-2020 do tác động bởi dịch COVID-19 học sinh phải nghỉ học dẫn đến tổng số thu từ học phí dự kiến không đạt so với dự toán thu. Mặt khác do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình trạng lao động thiếu việc làm, không có việc làm và mất việc ở một số khu vực gia tăng, thu nhập của người lao động giảm mạnh khiến khả năng đóng góp của một bộ phận cha mẹ học sinh gặp nhiều khó khăn.