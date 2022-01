Hà Nội: Thêm một người phụ nữ mất gần 1 tỷ đồng trong tài khoản vì chiêu lừa "gần như ai cũng biết"

Càng về những ngày cuối năm, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng internet, điện thoại... càng xảy ra nhiều hơn. Công an TP Hà Nội đã phát thông báo cảnh báo người dân về các hình thức lừa đảo xảy ra vào những ngày cuối năm.

Mới đây, thêm một trường hợp bị chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng trong tài khoản. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là những chiêu thức lừa đảo này không mới, thậm chí đã được cơ quan chức năng cảnh báo rất nhiều lần.

Các đối tượng lừa đảo giả danh công an nhắn tín cho người dân.

Theo thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam, ngày 20/1, chị Y. (SN 1978, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ, họ thông báo chị có một bưu phẩm và thẻ ngân hàng đang nợ gần 39 triệu đồng.

Sau đó, các đối tượng nối máy cho chị Y. nói chuyện với một đối tượng tự xưng là công an đang điều tra vụ việc của chị Y. Người này gửi cho chị một đường link và yêu cầu chị đăng nhập vào đường link này.

Khi thực hiện theo hướng dẫn, chị Y. phát hiện tài khoản ngân hàng bị rút mất 949 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chị Y. đã đến Công an quận Long Biên (Hà Nội) trình báo.

Hiện Công an quận Long Biên đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra.

Trước vụ việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo đây là thủ đoạn lừa đảo, người dân cần cảnh giác. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương và không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và chuyển tiền cho các đối tượng.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Đây là thủ đoạn lừa đảo không mới nhưng vẫn có rất nhiều người bị lừa. Cơ quan chức năng đã rất nhiều lần ra cảnh báo, tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp bị lừa với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Trước đó, một người phụ nữ ở huyện Gia Lâm, TP Hà Nội cũng bị lừa hơn 200 triệu đồng với chiêu trò tuyển CTV bán hàng online tại nhà cho các sàn thương mại điện tử. Các đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu nạn nhân làm nhiệm vụ thanh toán các đơn hàng để được hưởng tiền hoa hồng. "Mồi nhử" mà bọn chúng đưa ra rất hấp dẫn như với mỗi một đơn hàng sẽ được hưởng chênh lệch 10 đến 20%.

Sau khi các nạn nhân thanh toán số tiền lớn, các đối tượng sẽ cắt liên lạc.

Để chủ động phòng ngừa tội phạm, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.

Khi phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

