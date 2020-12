Hà Nội: Tàu điện Cát Linh - Hà Đông bắt đầu chạy thử 20 ngày

Bắt đầu từ 5h sáng nay, chuyến tàu đầu tiên chạy trên tuyến đường sắt dài 13 km hướng từ ga Cát Linh đầu tuyến đến ga Yên Nghĩa cuối tuyến. Theo lịch trình khi đến mỗi nhà ga, tàu sẽ dừng khoảng 30 giây để đón trả khách như khi chạy thương mại với tần suất tàu chạy 6-7 phút/chuyến, vận hành liên tục từ 5h đến 23h hàng ngày.

Trước khi vận hành thử toàn hệ thống 20 ngày, tổng thầu cũng đã chạy thử 6-8 đoàn tàu/ngày để kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục chuyên biệt, kiểm tra giãn cách chạy tàu 2-3 phút/chuyến, các đoàn tàu chạy nối tiếp nhau 120 giây.

Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông vận hành thử sáng 12/12.

Trong thời gian này, nhân viên Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội) đã phối hợp vận hành theo quy trình biểu đồ chạy thử 20 ngày.

Kể từ thời gian bắt đầu chạy thử, tại các nhà ga đều có nhân viên người Việt Nam ứng trực tại phòng điều khiển, phòng bán vé, trên sân ga, các bảng điện tử, loa phát thanh hoạt động để hướng dẫn người đi tàu.

Ngoài ra, gần 200 chuyên gia Trung Quốc thuộc Tổng thầu Trung Quốc và các nhà thầu lắp đặt thiết bị của dự án cũng có mặt trên tuyến để giám sát.

Tàu chạy qua ga Thượng Đình sáng nay.

Khi hoàn thành xây lắp cuối năm 2018, dự án đã vận hành thử liên động toàn hệ thống để khớp nối các hạng mục thiết bị song có sự giám sát của các chuyên gia Trung Quốc thuộc Công ty Metro Thẩm Quyến. Lần này toàn bộ việc vận hành dự án do nhân viên người Việt Nam thuộc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) thực hiện.

Lãnh đạo Metro Hà Nội cho biết từ ngày 4/11, toàn bộ lao động người Việt vận hành tuyến Cát Linh - Hà Đông đã thực hành, diễn tập các tình huống trên tuyến, do chuyên gia của Tổng thầu Trung Quốc kiểm tra, sát hạch.

Hiện nay do chưa hoàn tất công tác đánh giá an toàn, nghiệm thu nên dự án chưa được khai thác thương mại mặc dù đã hoàn thành xây dựng xong.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành xong phần xây dựng hạ tầng hơn 13 km cầu cạn, 12 nhà ga trên cao, 16 khu đơn thể Depot và cảnh quan cây xanh. Dự án cũng đã mua sắm, lắp đặt đủ 13 đoàn tàu, thiết bị phục vụ chạy tàu và đã chạy thử đơn động các hệ thống, đoàn tàu cùng 5 chuyên ngành phục vụ chạy tàu trực tiếp.

Hiện nay do chưa hoàn tất công tác đánh giá an toàn, nghiệm thu nên dự án chưa được khai thác thương mại mặc dù đã hoàn thành xây dựng xong. Một lí do nữa là bởi ảnh hưởng Covid-19, các chuyên gia Trung Quốc và chuyên gia của đơn vị tư vấn Pháp không thể sang Việt Nam để vận hành thử tàu và đánh giá an toàn.