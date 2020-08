Hà Nội tạm đóng cửa phủ Tây Hồ do hàng nghìn người chen chân đi lễ đầu tháng "cô hồn" giữa mùa dịch

Ghi nhận tại Phủ Tây Hồ (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) chiều 19/8, hàng ngàn người dân đổ xô về đây để dâng lễ. Trước cảnh người dân dân lễ đông, phường Quảng An đã bố trí lực lượng an ninh chốt chặn tại cái lối ra vào phủ kịp thời ngăn tập trung đông người.

Bên cạnh đó, tại mỗi cửa ra vào được đặt nước rửa tay phòng dịch, lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi vào dâng lễ.

Lượng người đổ về phủ Tây Hồ đông đúc từ sáng sớm

Hầu hết người dân đều chủ động đeo khẩu trang để phòng dịch

Chiều cùng ngày, ông Đỗ Ngọc Long, phó chủ tịch phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội cho biết năm nay, lượng khách đến hành lễ dịp đầu tháng 7 âm lịch giảm khoảng một nửa so với những năm trước.

Tuy nhiên, để đề phòng người dân tập trung đông, từ sáng sớm phường đã bố trí lực lượng an ninh giám sát, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay ngay từ ngoài cổng. Đồng thời, chúng tôi chuẩn bị các barie để nếu có tình trạng chen lấn, quá tải sẽ yêu cầu dừng ngay hoạt động lễ lạt trong chùa, kiểm soát lượng người đến hành lễ.

Ông Long cho biết thêm đến hơn 15h đã tạm đóng cửa phủ Tây Hồ, yêu cầu người dân không vào lễ để đảm bảo an toàn.

"Chúng tôi đã cho đóng cửa phủ Tây Hồ, dừng cho người dân vào lễ lúc hơn 15h vì thấy không đảm bảo an toàn. Nhiều người dân cũng phản ứng nhưng đã được lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại phủ giải thích nên người dân đã quay về", ông Long thông tin.