Hà Nội sắp đón "mưa vàng" giải nhiệt, nhưng vào lúc nào?

Trong những ngày vừa qua, Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ đón chuỗi ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt lên đến trên 41 độ. Nắng nóng kinh hoàng bao trùm toàn miền. Cùng với đó là độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-55%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ kéo dài từ 10-19 giờ đồng hồ càng khiến thời tiết trở nên khó chịu vì nóng bức, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Đặc biệt, ngày 19/6, đường phố Hà Nội đã xuất hiện ảo ảnh như được phun nước khi nền nhiệt ngoài trời đạt kỷ lục 55 độ, trở thành một trong những ngày nóng nhất kể từ đầu tháng 6.

Nhưng từ ngày hôm nay 22/6, nắng nóng gay gắt tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ dần hạ nhiệt.

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn, khoảng chiều tối và đêm 22/6 khả năng có bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc nén và đẩy rãnh áp thấp ở phía Bắc đi qua khu vực Bắc Bộ, đồng thời kết hợp với hội tụ gió trên cao sẽ gây ra đợt mưa rào và dông diện rộng cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 22-24/6.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m có khả năng thiết lập trên khu vực Bắc Bộ nên từ chiều tối và đêm nay (22/6) đến hết đêm 25/6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt (mưa lớn tập trung từ chiều tối đến đêm).

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày có mưa rào và dông cục bộ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm nay (22/6) đến 25/6, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mặc dù có mưa vàng "giải nhiệt", nhưng mưa đợt này tập trung chủ yếu ở trung du, miền núi Bắc Bộ nên mưa ở khu vực Hà Nội cả về diện và lượng là không nhiều.

Ngay từ chiều tối đến đêm nay 22/6, Hà Nội có thể xuất hiện lác đác một, hai cơn mưa khiến trời dịu đi ngay lập tức. Đặc biệt, chiều tối và đêm 23/6, mưa sẽ gia tăng nhiều hơn, người dân cần chú ý đề phòng mưa vào giờ tan tầm có thể gây ngập úng cục bộ, khó khăn cho việc di chuyển.

Ảnh minh họa.

Tuy từ nền nhiệt sẽ giảm dần nhưng ngày hôm nay 22/6, ở Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Còn ở Bắc Bộ, khu vực trung du và đồng bằng còn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-19 giờ.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (22/6), có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Như vậy, nhiệt độ ngày hôm nay đã giảm từ mức đặc biệt gay gắt 40 độ xuống còn 37 độ và thay vì nóng cả ngày lẫn đêm.

Thời gian nắng nóng trong ngày hôm nay cũng đến khoảng 18h, thời gian nóng rút ngắn lại khoảng 4 tiếng so với ngày 21/6.

Còn trên toàn miền, nền nhiệt cũng giảm khoảng 3-4 độ so với hôm qua (21/6) và thời gian nóng cũng rút ngắn lại.