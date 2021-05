Hà Nội: Phê bình khách sạn "chặt chém" người cách ly, thu "phí cho công an chống dịch"

Trưa cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Trần Thanh Long, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa ra thông báo phê bình khách sạn Top Hotel Hữu Nghị.

Theo đại diện UBND quận Nam Từ Liêm, sau khi nhận được thông tin báo chí phản ánh về việc khách sạn Top Hotel Hữu Nghị số 188 Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm thông báo giá sử dụng dịch vụ phòng cho người đăng ký cách ly tại khách sạn có nội dung chi phí cho cơ quan chức năng y tế, công an phòng chống dịch, an ninh trực 24/24h.

Ngay trong đêm ngày 9/5, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm và các ngành có liên quan đã làm việc trực tiếp với Khách sạn Top Hotel Hữu Nghị để xác minh thông tin.

Tại buổi làm việc, Ban điều hành khách sạn Top Hotel Hữu Nghị đã có báo cáo giải trình nhận thiếu sót về việc thông báo nội dung trên là chưa chính xác.

khách sạn Top Hotel Hữu Nghị

Theo đó, đại diện khách sạn đã giải trình lại, khách sạn không chi trả tiền cho các lực lượng y tế, công an thực hiện nhiệm vụ tại đây. Khách sạn chỉ hỗ trợ suất cơm ăn, uống nước cho các cán bộ y tế, công an, an ninh phòng chống dịch Covid-19 trong khu cách ly, không có bất kỳ chi phí nào khác.

UBND quận Nam Từ Liêm phê bình khách sạn Top Hotel Hữu Nghị đã thông tin chưa chính xác gây hiểu lầm cho các cơ quan chức năng truyền thông báo chí, người cách ly và dư luận xã hội.

"Chúng tôi yêu cầu khách sạn nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc ban hành các thông tin của khách sạn và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về các thông tin đăng tải.

Nếu khách sạn tiếp tục tiếp diễn, UBND quận sẽ đề nghị Sở Du lịch, Sở Y tế Hà Nội đình chỉ hoạt động cách ly tập trung tại khách sạn”, ông Long thông tin.

Trước đó, ngày 9/5, phản ánh với chúng tôi, một số người trong nhóm lao động từ Nhật Bản trở về cho biết, khoảng hơn 100 lao động về Việt Nam từ ngày 24/4, theo quy định đã hết thời hạn cách ly 14 ngày.

Tuy nhiên, mới đây Bộ Y tế tăng thêm 7 ngày, nâng tổng số ngày cách ly đối với người từ Nhật Bản trở về là 21 ngày. Như vậy những người đang cách ly tại đây sẽ phải ở lại thêm 7 ngày, nhiều người phải bỏ thêm khoản tiền hàng chục triệu đồng.

Cụ thể, phía khách sạn thu từ 1,2 đến 1,7 triệu đồng/người/ngày cách ly. Số tiền này bao gồm tiền ăn 3 bữa, nước uống, điện nước... và tiền chi phí cho các cơ quan chức năng.

Nhiều người cho rằng, với giá thuê phòng trong điều kiện dịch Covid-19 và thuộc diện cách ly như trên là không hợp lý.Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, phía khách sạn đã thỏa thuận sẽ tính giảm xuống giá 900 nghìn/ngày (chưa tính tiền phí xét nghiệm) đối với những người đang thực hiện cách ly tại đây.