Hà Nội: Phạt hơn 40 triệu đồng tài xế SantaFe ngủ trên xe, không chịu đo nồng độ cồn

Sáng 26/11, lãnh đạo Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, đơn vị đã lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ đề xuất mức xử phạt trên 40 triệu đồng đối với lái ô tô SantaFe lưu thông đến ngã ba Nguyễn Văn Lộc - Trần Phú (thuộc địa bàn quận Hà Đông, TP Hà Nội) rồi ngủ gục bên ghế lái.

Tài xế xe Santafe ngủ gục trên ghế lái, không chị đo nồng độ cồn bị xử phạt trên 40 triệu đồng.

"Tài xế là anh Bùi Quang D. (SN 1987) đang ở khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Sau 2 ngày, tài xế Bùi Quang Dự đã đến trụ sở Đội CSGT số 7 làm việc.

Tại buổi làm việc, sau khi CSGT cho xem lại hình ảnh vi phạm, tài xế đã "tâm phục khẩu phục" ký biên bản với lỗi không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn của cảnh sát. Tài xế này cũng không xuất trình được GPLX theo qui định", vị lãnh đạo đội CSGT số 7 cho biết.

Video tài xế say rượu không chấp hành đo nồng độ cồn

Tại cơ quan công an tài xế D. cho biết do hôm đó đi liên hoan với bạn bè, uống rượu say quá, khi CSGT dừng xe cũng không biết gì, rồi bỏ xe lại, về nhà bằng cách nào cũng không nhớ.

"Với hành vi vi phạm, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn của cảnh sát, không GPLX…, tài xế D sẽ bị phạt tiền khoảng trên 40 triệu đồng"vị lãnh đạo đội CSGT số 7 thông tin.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào tối 23/11 tại ngã ba Nguyễn Văn Lộc - Trần Phú (thuộc địa bàn quận Hà Đông, TP Hà Nội), Khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn ở khu vực này thì phát hiện ô tô SantaFe màu đỏ BKS 30F-130.91 lưu thông từ đường Nguyễn Văn Lộc ra đến đoạn giao Trần Phú thì dừng chờ đèn đỏ. Nhưng khi đèn chuyển xanh vẫn không thấy ô tô này di chuyển.

Tổ công tác tiến hành niêm phong xe đưa về tạm giữ.

Khi lại gần kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trong xe có 1 người đàn ông ngồi ở vị trí lái có biểu hiện say rượu, gục đầu ngủ ở vô lăng. CSGT gõ cửa yêu cầu người này xuống xe để kiểm tra, tuy nhiên nhiều lần CSGT liên tục gõ cửa nhưng người này vẫn ngồi trong ô tô.

Sau 15 phút, người đàn ông này bước xuống xe. Tổ công tác thông báo kiểm tra nồng độ cồn, đồng thời yêu cầu người đàn ông này hợp tác theo sự hướng dẫn của CSGT. Tuy nhiên, người này đã không chấp hành, thậm chí còn dùng điện thoại ghi hình cán bộ làm nhiệm vụ.

Sau đó người này xuống xe nhưng để xe lại bỏ đi trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường.