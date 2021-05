Hà Nội: Phát hiện thi thể nam giới vô danh nổi trên mặt hồ Hàm Long

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h45 cùng ngày, người dân đi ngang qua hồ Hàm Long, ở ngõ 8 phố Từ Hoa, phường Quảng An, đã phát hiện thi thể nổi trên mặt nước cách bờ hồ khoảng 20m.

Qua quan sát, người dân phát hiện đây là thi thể nam giới trong tư thế người nổi úp mặt xuống nước., mặc quần cộc màu xám, không mặc áo, da màu nâu.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường (Ảnh ANTD)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Quảng An đến hiện trường phối hợp với đội nghiệp vụ Công an quận Tây Hồ, tiến hành đưa thi thể nạn nhân lên bờ, để khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra...



Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp xác minh danh tính nạn nhân và làm rõ cái chết của nam giới nói trên.