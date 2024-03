Hà Nội: Phát hiện bí ẩn bên trong hộp mỹ phẩm "Kem mềm trắng da toàn thân"

Ngày 20/3, Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Tiến Duy (SN 1992; trú tại Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định) và Phạm Xuân Huynh (SN 1998; trú tại Cấp Tiến, Sơn Dương, Tuyên Quang) và Đinh Thị Ngọc (SN 1999; trú tại Mường Thải, Phù Yên, Sơn La) để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào tối 4/1/2024, Tổ công tác của Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện, một lái xe ôm công nghệ đang đứng tại khu đô thị GoldMark City (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác thu giữ của người này 1 túi nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng. Qua giám định là ma túy tổng hợp có khối lượng 2,56 gam. Lái xe ôm khai nhận đi giao hàng cho khách và không biết túi đồ có chứa gì.

Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp Công an phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm phát hiện, Phạm Xuân Huynh là người đưa túi đồ có chứa ma túy cho lái xe ôm để giao cho khách. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Xuân Huynh, cơ quan Công an thu giữ hơn 1 kg ma túy tổng hợp và nhiều đồ vật liên quan.

Tại thời điểm kiểm tra, còn có Trần Tiến Duy. Duy tự giao nộp cho cơ quan Công an 1 túi nilon bên trong có chứa 806,54 gam ma túy tổng hợp cùng đồ vật khác liên quan. Công an quận Bắc Từ Liêm đã đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Huynh và Duy khai nhận đã bán ma túy cùng nhau. Thủ đoạn của các đối tượng là giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm rồi đóng gói, bên ngoài ghi chữ “Kem mềm trắng da toàn thân”; sau đó, đặt app xe ôm công nghệ để giao cho khách.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an còn xác định Đinh Thị Ngọc là bạn gái của Phạm Xuân Huynh cũng có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Hiện, Công an quận Bắc Từ Liêm đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.