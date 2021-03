Hà Nội: Phẫn nộ nữ sinh lớp 10 bị bạn lột áo kéo lê trên đường

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip dài khoảng 22 giây ghi lại hình ảnh một nữ sinh bị bạn lột áo và kéo lê trên đường. Đáng nói, xung quanh hai nữ sinh này có nhiều bạn học nhưng tất cả đều thản nhiên đứng xem, không ai vào can ngăn.

Phát hiện sự việc, Công an huyện Mỹ Đức đã làm việc với những người có liên quan. Qua điều tra, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ việc là do N.T.N.A và Đồng M.N (cùng học khối 10 trường THPT Mỹ Đức C) xảy ra xích mích trong việc đổi áo.

Trước đó, N. và A. đổi áo cho nhau, sau đó N đã trả áo cho A. Tuy nhiên, A. chưa trả áo lại cho N. nên N. nói xấu A. với các bạn là A. ăn trộm, ăn cắp chiếc áo của mình.

Ảnh minh họa.

Đến sáng 17/3, A. và N. xảy ra xô xát trong khuôn viên trường THPT Mỹ Đức C nhưng được các bạn can ngăn. Không dừng lại, hai nữ sinh tiếp tục hẹn nhau ra ngoài trường để “nói chuyện” tiếp.

Khoảng 12h ngày 17/3, hai nữ sinh gặp nhau ở khu vực đường bê tông thuộc địa bàn xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức và xảy ra tranh cãi. Lúc này, cả hai lao vào ăn thua đủ với nhau, N. lôi kéo A. trên đường rồi lột chiếc áo ngoài của bạn, ném xuống ruộng lúa gần đó.

Thời điểm diễn ra vụ xô xát có nhiều học sinh trường Mỹ Đức C chứng kiến nhưng không có ai can ngăn.

Vụ việc được C.V.H (nam sinh lớp 12) đã sử dụng điện thoại di động quay lại đăng tải video lên mạng xã hội. Sau đó, đoạn clip tiếp tục được các học sinh trong trường truyền nhau xem.

Phát hiện sự việc này, Ban giám hiệu trường THPT Mỹ Đức C đã thông báo không học sinh nào được chia sẻ video trên. Đến 18h30 ngày 17/3, H. đã xóa video clip khỏi nhóm riêng.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 18/3, một lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ.

“Nữ sinh N đã bỏ nhà đi sau khi sự việc xảy ra. Gia đình phát hiện cháu N đang ở trung tâm TP. Hà Nội nên đang động viên cháu trở về nhà. Tuy nhiên đến chiều 18/3, cháu N vẫn chưa trở về”, vị lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức thông tin.

Hiện Công an huyện Mỹ Đức đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.