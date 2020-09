Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h45 ngày 24/9, trên đường Trường Chinh gần nút giao với Tôn Thất Tùng (Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa hai xe máy.

Vào thời điểm trên, 4 nam thanh niên đi trên 2 xe máy, đầu không đội mũ bảo hiểm phóng trên đường Trường Chinh đã xảy ra va chạm với một xe máy khác (trên xe chở một người phụ nữ mang thai).

Giữa 2 bên sau đó xảy ra tranh cãi, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

CLIP: Nhóm thanh niên gây tai nạn còn hành hung người can ngăn (Nguồn: MXH)

Sau đó, một thanh niên đi xe máy khác ra can ngăn thì một trong 4 thanh niên kia hung hăng, cầm gậy 3 khúc đuổi đánh. Chưa dừng lại đó, một thanh niên trong nhóm sau đó còn cầm gây 3 khúc ra giữa đường, ngang ngược đập phá ô tô của một người đi đường khi người này nhắc nhở.

Cả nhóm sau đó nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường, còn người phụ nữ mang thai được người nhà đưa tới bệnh viện kiểm tra.

Người phụ nữ mang bầu trên xe máy xảy ra va chạm.

Liên quan tới vụ việc trên, chiều cùng ngày, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội cho biết, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân đang phối hợp với Công an phường Khương Mai, quận Thanh Xuân điều tra, làm rõ vụ việc nhóm thanh niên cầm hung khí đập phá xe người dân sau va chạm giao thông.



Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong các bản tin tiếp theo.